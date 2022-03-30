經歷悲劇超越人類極限…90歲瘂弦回憶錄 串起百年亂世

詩人瘂弦。（本報資料照片）

「屬於我們的那個時代是那麼的驚心動魄，可惜沒有幾部長篇小說留下來紀念。」詩人瘂弦出版「瘂弦回憶錄」，從河南 童年、避內戰隨學校流亡、從軍來台、一路寫到台灣半世紀文壇風雲。書中出場的人物達數百個，串起華文世界這100年的亂世浮生錄。90歲的他談起寫回憶錄的初衷：「不是我重要，是我認識的人重要；不是我偉大，是我所經歷的時代偉大。」

「我的詩實在寫得太少。」太早停筆也是瘂弦的一大遺憾。如今完成這部懷鄉憶人回憶錄，「認真地寫，對自己也是一個交代」。他表示，90歲人生的回憶錄「還沒完成」，也許還會有下一部。

瘂弦生於河南南陽，17歲時解放軍 進城，就在進城那一天跟著學校南遷流亡。當時父親告訴他「你先走，我們家賣田賣地之後去找你」，母親送別時把油餅放瘂弦背包，他嫌麻煩還對母親發脾氣，訣別時連頭都沒有回，沒想到竟是永別。母親善刺繡，此後漫漫一生，瘂弦只要看到刺繡就買下收藏，「也許是我媽做的。」

多年後，瘂弦和好友李月亭於故鄉重逢。李月亭感慨東山作戰，他被俘虜回到河南，對瘂弦說：「一場戰爭把你我打到了兩個世界，你看你多風光，我挑了一輩子磚頭。」瘂弦回他：「如果讓我換。用一輩子的浮名換我和我媽媽過一輩子，我肯定換。」談到這一代人經歷的離亂，瘂弦憮然：「我認為我們經歷的悲劇超越了人類負荷的極限，是悲慘中的悲慘。」

瘂弦有隨手收藏檔案的習慣，當編輯時跟作家每一封通信都好好保存。源於他隨學校流亡時，途中看到孫立人將軍招生 告示「有血性、有志氣的青年到台灣去」，做出改變一生的決定。這張告示跟著他經歷戰爭烽火、窮山惡水，從中國大陸帶到台灣、又從台灣帶到加拿大，迄今仍收藏在身邊。

詩人余光中曾撰文表示，瘂弦成就包含詩作、編輯、評論與劇藝。但瘂弦看自己，卻認為「我就是一個沒有完成的人」，而世界上最大的悲劇，「其實是沒有完成自己」。