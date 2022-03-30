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世界盃麵包大賽 台灣擊敗11國 首奪團體冠軍

記者陳睿中／台北30日電
台灣代表隊於2022路易樂斯福世界盃麵包大賽，成功奪下團體冠軍。（取材自臉書）
台灣代表隊於2022路易樂斯福世界盃麵包大賽，成功奪下團體冠軍。（取材自臉書）

台灣的麵包又得獎了！在法國所舉辦的「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie）」，由武子靖、李忠威、徐紹桓所組成的台灣隊（中華台北），擊敗法國、荷蘭等多個國家好手，成功於團體賽中拿下冠軍，也是繼吳寶春、王鵬傑等選手獲得個人冠軍後，台灣烘焙選手首度在團體賽中奪冠。

每四年舉辦一次的「路易樂斯福世界盃麵包大賽」，是由法國烘焙大師克里斯提恩．瓦勃烈所創辦，屬於全球性的烘焙賽事，今年於3月26日至29日於巴黎舉辦，包括有法國、挪威、荷蘭、摩洛哥、南韓、丹麥、塞內加爾等11個國家的隊伍代表參加。台灣隊本次由吳武憲教練帶隊，並由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅代表參加，分別負責歐式麵包、甜麵包、藝術麵包等項目。

最終評審結果，由台灣隊成功奪下團體冠軍，荷蘭、挪威則分居亞、季軍。在頒獎現場中，台灣隊也舉起國旗大力慶祝。在過去的世界盃麵包大賽賽事紀錄中，台灣隊曾於2008年拿下團體組亞軍，另外吳寶春、王鵬傑則曾在針對個人制的「世界麵包大師賽」中，獲得個人賽冠軍。

台灣代表隊於2022路易樂斯福世界盃麵包大賽，成功奪下團體冠軍。（圖：王柏峰主廚...
台灣代表隊於2022路易樂斯福世界盃麵包大賽，成功奪下團體冠軍。（圖：王柏峰主廚提供）
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍...
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。（圖：王柏峰主廚提供）

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