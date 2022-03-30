同學起鬨？16歲少年慶生醉跳淡水河 3天後遺體浮出

鄭姓少年當天晚上大約從渡船頭附近跳入淡水河。（記者林昭彰／翻攝）

新北市淡水區某高職一年級16歲鄭姓男學生，25日晚上和同學相約淡水河畔慶生，喝酒後竟脫掉衣褲跳進冰冷淡水河，溺水沉沒；消防隊搜尋無獲，鄭姓少年遺體第三天才浮起，早已斷氣，生日變忌日。家屬質疑同學起鬨拱他跳水，但學生們否認，檢察官 要再查。

據了解，鄭姓少年會游泳 ，25日是他16歲生日，當天晚上與十幾名男女同學一起先至淡水好樂迪KTV唱歌，再續攤到河畔某餐廳吃飯，席間有人點了啤酒和調酒。一群人飯後走到河邊散步，大約晚上9時40分，鄭姓少年情緒亢奮，全身脫到只剩一條內褲跳進淡水河。當天很冷又下雨，河水溫度也很低，沒多久就看見他在水中不斷掙扎，同學發現情況不對已來不及，少年愈漂愈遠隨後沉入水中。

滬尾消防分隊就在相距大約200公尺的河畔，獲報立即出動船艇摸黑搜救，但未找到人，隔天繼續搜尋仍無所獲；前天上午9時40分，鄭姓少年的遺體浮出水面，直接漂進滬尾消防分隊的救難碼頭，警方通知家屬指認無誤。

家屬質疑有同學起鬨拱他跳水，但學生們否認，指稱是鄭姓少年自己突然脫衣跳河。檢察官昨天相驗，將視情況再傳訊學生，遺體先發還家屬處理後事。至於餐廳提供酒類給未成年人，警方將函請市政府主管單位查處。