林秉樞案開庭 林父：兒有精神病 律師：應是思覺失調

林秉樞案28日首開準備程序庭，但不公開審理。(本報資料照片)

林秉樞案昨天首開準備程序庭，新北地方法院因案件有違善良風俗之虞決定不公開審理。林秉樞父親昨天也出庭關心，結束後向記者提出寫有12點致歉聲明的聲明書，第一點他就對立委高嘉瑜和家人致上歉意，並指他對造成社會成本耗費、司法資源虛耗感到不安。

林父並在聲明內指，林秉樞在役男體檢時，便因精神情緒問題盼定不符役男體位，長年來他為林秉樞求醫、問神，耗盡心力仍難見成效，但他深信醫師指稱定期回診、按時服藥可控制，「懇切盼望能裁定強制就醫」。

林秉樞委任律師陳頂新表示，林父主要訴求是盼林秉樞可以接受律法制裁，但更希望他可以接受治療，並指林秉樞在案發前便長期接受治療，從病歷看來林應該是患有思覺失調症，「爸爸強調一定要治療」。

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，新北地檢署1月25日起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8罪。

新北地院昨開準備程序庭，林秉樞律師對不公開審理聲明異議，請合議庭明確告知有何違反善良風俗，法庭一度暫停考慮是否改裁定公開審理，恢復開庭後仍指示昨天維持不公開。