保母如廁 2歲童遭牆上背包背帶纏繞頸部勒至窒息

台中市二歲女童昨天在保母家疑攀爬安全護欄時，遭牆上背包背帶纏繞頸部勒至窒息，經送醫插管撿回一命。(圖：讀者提供)

台中市2歲謝姓女童昨天在葉姓保母家頸部嚴重勒傷昏迷送醫，住進加護病房插管急救；葉女說，女童是被安全護欄邊牆的背包背帶纏繞頸部，當時她「正在上廁所」，女童攀爬安全護欄造成意外。警方暫依過失傷害罪嫌偵辦，社會局也介入了解，並將轉介葉女收托的另外3名幼童。

警方調查，43歲葉姓女子有合格保母證照，接受周姓女子托育女童已1年多。

葉女供稱，昨天上午8點多，她抽空上廁所，將女童放在安全護欄內，返回時就發現女童頸部被掛在牆上的背包背帶勒住；她立即鬆開背帶、抱下女童，並打電話報案。

救護人員抵達時，女童已無生命跡象，送醫途中不停施做心肺復甦術才恢復微弱生命跡象；林新醫院醫師評估插管，轉送台中榮總醫院，女童經搶救恢復呼吸、心跳，但昏迷指數 4，傷勢嚴重，恐造成永久性腦傷。

周姓女子陪同女兒救醫時情緒激動，對於保母疏失尚未提告；葉女說，「上廁所只有一下子時間」，不知女童會翻越護欄，被背包背帶纏住，發生意外內心很難受。

台中市社會局說，女童過去沒有兒少保護案件通報紀錄，葉女是登記在案合格人員，社工將配合檢警調查受傷原因。