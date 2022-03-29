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反萊豬醫師蘇偉碩 發起擋輻食公投連署

台灣新聞組／台北29日電
投入反萊豬公投的蘇偉碩、王文心夫婦28日在立法院開記者會公布兩項「擋輻食」的主文。(圖：民間反瘦肉精毒豬聯盟提供)
投入反萊豬公投的蘇偉碩、王文心夫婦28日在立法院開記者會公布兩項「擋輻食」的主文。(圖：民間反瘦肉精毒豬聯盟提供)

投入反萊豬公投的醫師蘇偉碩昨日與妻子王文心公布兩項「擋輻食」的公投提案主文，徵求連署。據本報系聯合報報導，兩項公投主文分別是：「您是否同意政府對於日本進口食品之輻射管制與檢驗措施，應不少於韓國政府對於日本食品實施之管制與檢驗措施？」、「您是否同意政府應在每一縣市設置國家級食品輻射檢驗實驗室，負責檢驗當地縣市政府或民眾送驗的食品樣本？」

蘇偉碩說，因南韓對於日本食品的輻射管制措施，ＷＴＯ爭端解決機制已認定未違反ＳＰＳ（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫）協定，這次提出的兩項公投，一項要求台灣邊境管制不得低於南韓標準，一項是進口後的市場管理，要求在各縣市設立國家實驗室，提供各縣市行政查驗或民眾自行送驗的需求。

蘇偉碩說，台灣政府公布開放日本三一一核災周邊食品進口前，衛福部未廣泛進行社會溝通，也未公布完整的風險評估報告與食品風險評估諮議會的會議紀錄；要不是國民黨霸占主席台杯葛行政命令審查程序，民進黨也沒要開公聽會。

王文心說，想參與第一階段連署的公民可上網下載提案書，填寫後郵寄到「高雄市鼎泰郵局第六十七號信箱 蘇偉碩 收」；也會陸續接洽願意設置連署站的民代服務處或個人與商家，提供現場連署。

另據台北中國時報報導，反萊豬蘇偉碩多次拋出在野平台概念，針對高雄市長選戰可共推人選，昨傳出他願毛遂自薦參選高雄市長，並將於近期拜會國民黨高市黨部主委許福明。蘇偉碩昨日解釋，要毛遂自薦的非他個人，而是這個構想，但若未來自己符合在野初選條件，「當然可以報名看看」。

蘇偉碩認為，國民黨高雄市長人選難產，目前被點名的幾個人選，像是立委高金素梅、北市議員羅智強及前高雄市副市長李四川等人，似乎都意願不高，也沒人願意表態征戰，因此他才說「大家都這麼客氣的話，我願意推薦自己的『構想』」。

蘇偉碩指出，他的構想是指在野組成一個平台，透過聯合初選機制，共同推舉人選來對抗民進黨高雄市長陳其邁，畢竟高雄長期為綠營執政，單一在野黨要挑戰並非易事。

對此，許福明回應，蘇偉碩曾跟他提及是否考慮在野建立機制共推人選，但這並非市黨部權責，他將把意見反映給黨中央。許福明強調，黨主席朱立倫也曾說過國民黨即使自己提名，也需要在野政黨支持才有機會勝選，因此國民黨抱持開放態度，不排斥與其他在野黨合作。至於提名時間仍未定，黨中央有告知會盡快處理。

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