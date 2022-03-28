扮外送搶銀行 裝沒事帶妻小出遊 步出旅舍被捕

高雄市橋頭區成功南路三信銀行日前發生搶案，歹徒身穿外送服趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行行搶。（記者陳弘逸／翻攝）

高雄市橋頭區三信銀行日前遭一名裝扮外送員男子持辣椒水行搶，劫走6萬3000元（台幣，下同，約2195.7美元），警方昨天逮捕搶匪曾姓男子；曾男行搶隔天就帶著不知情的妻小到南投度假，昨天上午退房步出旅舍時被捕，一臉錯愕，供稱因800萬（約27.8萬美元）房貸壓力才行搶，沒想到只得手6萬餘元，被依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，30歲曾男從事醫療器材業務，家住岡山區，沒有前科，因收入不穩，800多萬房貸壓力沉重，選定有地緣關係的三信銀犯案。

曾策畫一個月，先以3萬多元向友人購權利車變造車牌，再到玩具店花2000元買空氣槍，並透過網拍購買知名外送平台制服，冒充身分作案，自認萬無一失。

25日下午3時30分許，曾男駕權利車在銀行外停留十餘分鐘，趁銀行準備關門，身穿外送員衣服、頭戴安全帽，手持辣椒水和空氣槍闖入，以辣椒水噴保全人員臉部，再衝向櫃台隨機劫走6萬3000多元，犯案過程不約一分鐘。

曾男得手後駕權利車先逃往仁武區，再轉往大樹區義大世界購物廣場地下三樓停車場棄車，再轉搭計乘車到左營區榮總醫院，駕駛自己轎車返家，以為天衣無縫，26日若無其事帶著妻子和二歲兒子到南投集集旅遊。

警方根據監視器一路追，26日就已查出曾男涉有重嫌，當晚到南投埋伏，昨天上午10時許見曾男帶著妻小步出旅舍上前逮人；曾和妻子一臉錯愕，曾妻更緊張問員警「是不是抓錯人了」？員警出示查獲的辣椒水、空氣槍和安全帽，勸他「想想家人」，曾才坦承犯案。

曾男供稱，搶得的6萬多元都已花光，外送員制服已丟棄，原本想搶更多錢，但當時銀行鐵捲門已緩緩放下，只能逃出銀行。