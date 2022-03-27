台2030「雙語政策」獨尊英語 壓抑本土語 學者批自殺

台灣大學人文社會高等研究院26日舉辦「反思雙語國家政策論壇」。（記者許維寧／攝影）

台灣大學人文社會高等研究院26日舉辦「反思雙語國家政策論壇」，學者憂心，過去台灣曾獨尊日語、華語，如今民進黨 政府想獨尊英語，對台灣本土語言和文化前兩次為「他殺」，這一次則形同「自殺」。

東海大學外文系講座教授何萬順表示，2030雙語國家的政策形成過程粗糙，且是基於國人英語焦慮發展出的結果，英檢業者和媒體炒作出台灣「菜英文」的假象，歷年來比較各國的英檢成績，但跨國比較因為考試群眾不一，很難反映各國真正的英語能力。

何萬順說，但英文能力國際排名比序，卻催生出教育部 「大學英檢畢業門檻」等重大政策，逼迫大學生自費考英檢。2020年台灣確立雙語國家政策，2021年國發會提出的「2030雙語政策整體推動方案」中施政主軸竟是「英檢能量擴充」，之後蔡英文更拋出以托福取代升學 英文考科的想法，在雙語國家的願景中，大學英檢門檻將進階為台灣人的英檢門檻。

何萬順形容，過去日本統治台灣時期、國民政府時期都曾獨尊日語和華語，如今民進黨政府將獨尊英語，對於台灣本土語言和文化前兩次是「他殺」，這一次是「自殺」。呼籲政府兼顧台灣在法律上有20種國家語言，以及英語為國際共通語的事實，應以「多語台灣，英語友善」為目標，才不至於扼殺台灣繽紛的多語言景致。

台灣師範大學文學院院長陳秋蘭則指出，雙語教育上路，學生可能會花費很多時間在熟悉字詞上，卻忽略了概念吸收，反而可能減弱學科學習能力。教師要以雙語教授學科知識，並非具備高級英語能力就好，還必須具備語言知能，知道何時該用何種語言讓學生聽得懂。

陳秋蘭談到，學科知識和語言應取得平衡，才有優質的雙語教育。建議可先以實驗教育方式進行研究，找出中小學雙語教育可行模式，再擴大辦理。或訂定學校執行雙語教育必要條件，如要求教師專業能力和語言能力，也需要考量學生語言能力和接受度，甚至提供教師必備工具和指引，如訂定雙語課綱和雙語教材。

台大外文系教授廖咸浩則說，英語應該成為對文化有助益的語言，而非傷害本土文化的語言。學外文好處所在多有，但英語不是萬靈丹，切勿導致母語弱化、學習不足、階級惡化等苦果。