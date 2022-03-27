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台鍋貼一哥 八方雲集賣進美國 首家門市落戶南加

記者嚴雅芳、林海／台北27日電
八方雲集在美國開出首店。（圖：八方雲集提供）
八方雲集在美國開出首店。（圖：八方雲集提供）

「鍋貼第一股」八方雲集進軍美國市場，昨日在南加州工業市開出首家門市。台灣餐飲集團掀起一波布局美國熱潮，餐飲業者說，台灣人口僅2300多萬人，屬淺碟型市場，餐飲業要朝大規模、國際化發展，往外走幾乎是必然趨勢，在海外市場中，美國就是許多餐飲業希望攻下的據點。

八方雲集表示，未來將積極在美國進行展店計畫，營運範圍橫跨南加州、北加州，同時也將啟動北美連鎖加盟行動。在定價策略方面，美國八方雲集一份套餐包含12個鍋貼或水餃加一碗酸辣湯或玉米濃湯，要價10.5美元。

八方雲集董事長林欣怡表示，八方雲集在台灣超過1000家分店，香港也有70多家門店，品牌最大特色是以中央工廠為核心，所有原材料、食材都由中央工廠送往各分店，以確保所有分店餐點品質，且分店不需聘請廚師，加盟主可自行操作。

八方雲集北美執行長Stephanie Peng表示，美國八方雲集延續台灣八方雲集國民美食信念，提供經濟實惠且高品質餐點，滿足個人與家庭需求，讓外食成為方便的享受而非經濟負擔。

美國八方雲集首家門市除保留台灣招牌菜色，另添加符合當地市場的特色餐點 ，推出一系列美食，包含鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜、豆漿及創新手搖飲料。

除了八方雲集，餐飲股王瓦城、揚秦及香繼光集團都有意到美國插旗。瓦城董事長徐承義去年宣布啟動「三三六八」營運策略，未來三年內將進入第三個新市場、新增六個新品牌、擴增80家店，其中的第三個市場就是指美國。

以麥味登為主力品牌的揚秦，旗下另一品牌「炸雞大獅」去年7月已完成加拿大安大略省區域代理授權簽署，也評估將進軍美國市場；在台灣經營「繼光香香雞」的香繼光集團，也為拓展至美國做準備。

台灣較具規模的餐飲集團，對美國市場都有些想法，餐飲業者表示，其中最關鍵原因，就是美國市場大、人均所得高，能大幅挹注營收外，還能提升品牌國際知名度，本身也有足夠優勢能夠找到切入點。

不過，進入相對陌生市場，語言、文化，甚至飲食習慣都不相同，對餐飲業的確是很大的挑戰，因此幾乎所有公司都會在當地找尋合作夥伴。

加州 南加 美食

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