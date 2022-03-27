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黑白集／戴手銬腳鐐奔喪 法需考量人情義理

黑白集
嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案遭收押禁見，她父親戴建三過世，23日清晨由嘉義看守所人員戒護返家奔喪，她戴手銬、腳鐐痛哭爬進靈堂上香畫面曝光，引發議論。（圖：民眾提供）
嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案遭收押禁見，她父親戴建三過世，23日清晨由嘉義看守所人員戒護返家奔喪，她戴手銬、腳鐐痛哭爬進靈堂上香畫面曝光，引發議論。（圖：民眾提供）

涉嫌詐領助理費遭羈押禁見的嘉義市議員戴寧，因奔父喪手銬腳鐐痛哭跪爬靈堂畫面曝光，引發議論。陳明文等五位嘉義出身的立委向法務部長蔡清祥抗議，蔡也表示震驚，並指未來執行須兼顧社會風俗與人情義理。

受刑人或被告入監所遭剝奪自由，或係刑事懲教目的，或為偵審需求；准其奔喪，即係基於社會風俗與人情義理，而多少有「法外施恩」之意。但羈押被告外出增添脫逃或串證風險，因此各監所的戒護奔喪要點均規定「應」施用戒具，只有年逾70、行動不便或輕刑初犯受刑人等少數例外。

2009年前國民黨大掌櫃劉泰英服刑期間奔妻喪，當時他行動不便坐輪椅仍上手銬；3年後涉貪入監的陳水扁前總統奔岳母喪，卻全程免戴戒具。顯然縱有戒護奔喪要點，執行仍因人而異。

施用戒具既是高強度人身限制措施，隨著人權觀念高漲，自應由位階更高的法律規範。因而現行監獄行刑法及施行細則規定，須經核准且不得逾必要程度，若無必要應即解除。換言之，法律已賦予監所裁量空間，並無硬性規定奔喪受刑人或被告在靈前仍要上銬；反而是讓禁見被告與家屬擁抱接觸，更具爭議。

法需考量人情義理，但不應因身分而有差別待遇，也不能因民代關切而開特例。因為，人人平等更應是法的核心。

監獄 國民黨 陳水扁

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