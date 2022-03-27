台灣房租漲勢擋不住 連凶宅都有人搶租

最近央行升息，許多房客收到房東告知要調漲租金，不少租屋者退而求其次，改搶租凶宅來對抗高房價。(本報資料照片)

最近央行升息，許多房客收到房東告知要再漲租金 ，全國租金指數也屢創新高，租不起的人只能愈租愈小、愈租愈差，甚至愈租愈遠，連凶宅都有人搶。專家認為，行政院主計總處的租屋指數資料失真，實際房租漲得更凶，租屋族若想維持居住水準，到學區 租屋或許是不錯選擇。

有女網友日前在新北的租屋社團貼文求租凶宅，條件是「入住三人、預算 1萬5000元（台幣，下同，約523美元），含水費及管理費，雙北至少三房的整層住家，樓層不拘」，此文一出遭網友酸是「來亂的」，女網友親自回應指北部房租就這麼貴，不退而求其次找凶宅，還有合理租金的房子嗎？

在台中租屋的「小惠」年初接到房東通知要賣房子，被迫重新找房，但附近同樣條件的透天厝，已悄悄從月租1萬多元漲到2萬多元，租金等於她半個多月薪水，實在吃不消，只好一家四口搬回郊區老家，每天通勤上班。

網路租屋平台上，桃園高鐵站旁青埔特區的租金也漲勢明顯，以高鐵南路捷運站附近為例，同一社區大樓，二年前一房一廳月租1萬2000元，現已漲到1萬6000元至1萬9000元，三房兩廳的月租更是2萬5000元以上，有些租屋族只能往中壢市區找房。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，南部租金漲幅比北部大，因南部長期房價 基期低，現在漲幅明顯，像台南、高雄很多地區房價漲好幾成，很快會反映在租金上。

租賃住宅服務商業同業公會全聯會理事長鄭俊杰說，房價走高，民眾購屋意願可能降低，買不起就先租屋，當租金變貴，租屋族不想提高租屋成本，就會影響租屋條件，例如坪數會縮水，原本月租2萬元可租三房二廳，如今可能只剩二房一廳。

他建議租屋族若想維持居住水準，可到大學學區找房，主因少子化趨勢，大學招生不理想，很多過去專租學生的房子，現在不容易找到租客，為了順利出租，房東甚至會用較好的家電設備吸引房客。

江怡慧也以桃園青埔特區為例，租金高漲，很多上班族就會跨過省道，到中原大學學區租屋，這裡的學區套房，月租可便宜一、兩千元。

都市改革組織秘書長彭揚凱說，主計總處的租屋指數資料明顯失真，事實上租金漲得更凶，因為租屋是黑市，到底租金多少錢，政府很難清楚掌握，目前房租仍為緩升走勢，與房價有時會停滯、上下波動不同，租金一漲不回頭才可怕。