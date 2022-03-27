柯文哲：我不是來討好大家的 新聞天天罵民調當然低

台北市長柯文哲表示，他重視的是客觀數據。（記者林澔一／攝影）

聯合報系六都民調 ，台北市多項指標滿意度敬陪末座。市長柯文哲 表示，他重視的是客觀數據，台北市民的要求比較高，「我覺得很大成分是我個人問題」，他覺得自己太有個性，另外新聞頻道每天都在罵他，換做是誰民調也不會高。

柯文哲說，他被打這麼多年還有這樣的民調很了不起，「我發現我挺耐打的」，他被打這麼久，但講到總統大選，大家最怕的還是他，現在藍綠一起打他，他把挨打當練身體，他認為自己的民調很有趣，雖然最低，但拿去做「潛在敵人」，又可以看到大家最怕的是誰。

柯也說，台北市在客觀的數據都第一名，領先幅度還在變大，但問到滿意度都最後一名，應該是有些主觀的感覺改變市民的滿意度；他列舉台北市的優點，公共運輸很方便、騎樓很平整，大家對北市交通不滿意，但北市交通事故死亡率是其他六都的四分之一，還有綠色人行通道，應該是台北市民要求比較高，他重視的是客觀數據，那才是實際的結果。

他表示，台灣政治上最大的問題是2000年後再也沒有長期計畫，現在政治唯一的KPI（關鍵績效指標）就是現在、下次的選票；因此，台灣需要長時間解決的問題都難解決，他最有爭議的是重陽敬老金，沒有人蓋長照機構，但每個人都發敬老金，因為發下去馬上有選票，這是政治上的無奈。

柯文哲指出，大家要思考，台灣政治有一天可以進步到選出德國前總理梅克爾 這樣的領袖，政治要走向理性、務實、科學，不再是譁眾取寵，台灣要有一天願意選梅克爾，而不是納粹領袖希特勒，「從希特勒到梅克爾是一種民主進化的過程」。

「以後不會再有我這種政治人物了。」柯說，他本來就不是政治人物，所以他不是來討好大家，他是開創天下的人，但他需要讓天下完美的人，他認為台北市副市長黃珊珊是最適合的下屆市長，有議員、副市長經歷，且每半年的首長互評都第一名，下屆台北市長很好當，很多建設會完工。