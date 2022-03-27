6都敬陪末座…台北房價高 幸福光榮感最低 3成人想移居

市民對改善北市交通的不滿意度逼近四成，也是六都中最差。圖為台北車站周邊上班時間車潮。（記者林澔一／攝影）

聯合報系民意調查中心民調 顯示，台北市最大的優勢是醫療資源及藝文活動多，市民認為劣勢是房價過高、交通不佳。

台北市雖然是首都，但在六項執政指標中，有四項在六都中敬陪末座，另二項在後段班；市民的幸福感和光榮感，也都在六都中吊車尾。特別是台北市長柯文哲 的滿意度墊底，不滿意度最高；對許多台北人而言，「天龍國」未必是首善之都，在市長柯文哲執政七年後，已變成黯淡的首都；對於2022要交棒或2024徐圖大位的柯文哲，都是重大警訊。

柯文哲出身台大醫師，但僅七成四市民滿意防疫 表現、二成二不滿意，在六都表現中僅優於桃園市；至於不滿意防疫表現的原因，則以地方和中央不同調（二成五），與疫苗接種預約不便或不公平（一成八）為主要理由。

進一步從市民觀點看台北市市政項目的優劣，在提示選項且可複選情形下，市民認為台北市最大的優勢是醫療資源（三成四），其次是藝文活動多（二成四），認為台北市市容及環境品質佳（二成三）、治安好（二成一）及教育與托育資源多（二成）。

至於台北市應該立即改善的劣勢項目則以抱怨房價過高的比率最高（六成一），其次是交通問題（三成）、薪資水平過低、就業機會不足（二成九）。

具體從經濟、交通、治安、市容環境品質、防疫及長照資源提供等六面向評價台北市施政現況，結果發現，市府維護治安（七成八）、防疫（七成四）、維護市容和環境品質（七成二）的表現都獲得逾七成市民好評，不滿意比率介於一成七至二成三。

改善交通和促進地方經濟發展的表現，則分獲五成五和五成一市民好評，各有三成九及三成六的人不滿意。各指標中，以提供長照資源和服務表現的滿意度最低（四成三）。

瞭解市民不滿意交通、防疫及市容維護的原因，在可複選的情形下，不滿意市府改善交通表現的市民中，以抱怨車多壅塞常塞車的比率最多（五成八），其次為道路規畫不夠完善（一成五）、停車位不足和停車收費問題（一成五）等。

不滿意市府維護市容和環境品質的市民中，以抱怨市容老舊不美觀（三成三）和市容髒亂（二成九）為主。

調查也發現，三成一市民想移居外縣市，以想移居台中市的占比最多（二成二），想移居新北市、桃園市或台南市約一成一。

柯文哲自認，八年任期結束，一定有成績可以交得出來。不過，台北市民沒有足夠的幸福感與光榮感，有三成的台北人想移居外縣市，天龍人的驕傲已不復存在。

八年前，搭太陽花學運浪潮，柯文哲以素人之姿進入北市府，當年一句「改變成真」曾感動許多年輕人；如今民調一落千丈，立委蔣萬安嘲諷北市一「城」不變。許多人比較記得柯文哲耍嘴皮「垃圾不分藍綠」、大巨蛋一再卡關，不太清楚北市改變了什麼？

本次調查於2月9日至3月2日晚間電訪完成1082位居住台北市且年滿20歲以上成年民眾，拒訪454人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負三個百分點以內。調查是以台北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，結果依台北市廿歲以上人口之性別及年齡結構進行加權。