新聞評論／準放火罪查台電 檢察長用心為蔡政府卸責

高檢署檢察長邢泰釗領軍調查303大停電案，要以「準放火罪」查辦台電員工，揮舞司法大刀先入人於罪，法界直呼不可思議。（本報資料照片）

三○三大跳電後，各地停電事故仍不斷。高雄橋頭地檢署以「準放火罪」等罪嫌重辦涉及疏失的台電員工，高檢署檢察長邢泰釗甚至以「留意反社會分子藉此擾亂民心」等語，為案件偵查下指導棋。停電事故後，蔡政府不斷營造「有內鬼」、「查匪諜」的卸責氣氛；此次司法偵辦，配合得天衣無縫。外傳將被提名 檢察總長的邢泰釗，不怕未上任即惹來「政治打手」之名？

停電事故當天，親綠側翼即開始散播內鬼、內賊的風向。其後桃園機場 等停電事件不斷，蔡總統便指示拉高到「國安層級處理」，連國安局都出動調查；蘇揆更將此與俄烏戰爭聯結，聲稱須加強防備基礎設施之安全。在這樣的定調下，邢泰釗隨即召集桃園、橋頭地檢署集會，要求以「國安案件」展開查辦。他並以俄烏戰爭為例，指示地檢署留意是否有「反社會性分子」藉機擾亂民心；對於常有動物造成停電事故，他認為不能排除這些動物是被人「從外頭丟進去」，刻意造成，其劇情懸疑之至。

儘管法務部長蔡清祥聲稱，不干預個案偵辦，一切依證據認定辦理；但邢泰釗召集兩個地檢署開會，辦的難道不是「個案」？所謂「留意反社會分子」或「把動物從外頭丟進去」刻意造成停電，又是根據什麼跡證而得的說法？邢泰釗可以要求檢調審慎辦案，但他親自暗示各種想像情境，要求相關地檢署毫不設限地找證據、找法條把基層人員羅織入罪，恐侵犯了司法的獨立、客觀原則。橋頭地檢署以「準放火罪」和「妨害公用事業罪」重辦台電員工，正是這種背景下的產物。但就法論法，前者「以爆裂物炸燬」的要件，早已被台電和經濟部自己推翻；後者必須是「故意為之」，但根據經濟部自己的檢討報告，對個人疏失部分也僅說是「人員危害意識不足」、「對風險缺乏認知」。如此一來，到底是經濟部的檢討報告虛偽不實，或者是地檢署為抓內鬼而放大罪名？

從蔡政府到邢泰釗指揮的檢察體系，之所以殫精竭慮要將「適用法條向上延伸，調查對象向下發展」，目的似乎是要以「反中牌」來轉移蔡政府能源政策的偏差，並遮掩電力輸送管理效能欠佳的事實。但這番操作，除了使權責愈發混沌，對問題的改善一無助益，更為「司法政治化」及人權侵害埋下無窮禍患。尤其，主導此案偵辦的邢泰釗長期以來以「辦藍不辦綠」著稱，近日更傳出將高升檢察總長；他此刻如此配合高層辦事，不免令人質疑是否為官位刻意表現。一旦正式接任檢察總長，權勢更不可一世，他是否利用司法調查為武器配合蔡政府的政治指令，不能不讓人擔憂。

此外，將電力管理不當案件導向「國安問題」，甚至擴大到所有基礎設備防備，舉凡交通、水利、電力或其他公共設施的服務人員，這將使許多基層人員陷入無盡的恐懼。只要稍有不慎，即可能因疏失遭到重辦，甚至被當成「反社會分子」，陷於「政治忠誠審查」。以此次被偵辦的三名台電員工為例，都已遭到搜索，若查出其平日言行曾透露對蔡政府不滿，或其親友有人在對岸，是否就可能成為「國安犯罪嫌疑」的罪證？一旦如此，與白色恐怖何異？

蔡政府能源政策失當，眾目所睹；但政府不對症下藥調整決策，卻將矛頭對準基層公務員，未免居心叵測。但為了卸責而輕賤司法，將法律和檢調當成政治運作的工具，這是在踐踏國家法制。這樣的政府，值得人們信任嗎？