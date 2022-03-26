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黑白集／俄烏戰衝擊中油 王美花憑什麼保證不破產？

黑白集
經濟部長王美花。（本報資料照片）
經濟部長王美花。（本報資料照片）

俄烏戰爭加上英美禁運，導致國際油氣價格暴漲。由於台灣油氣電價格長期凍漲，無法反映成本，中油叫苦連天，聲稱快要「破產」了。經濟部長王美花日昨公開保證，不會讓中油破產。問題是，她憑什麼作此保證？

中油去年虧損400億元（台幣，下同，約13.9億美元），今年前三月又將增虧300多億元，累計下來，虧損將超過資本額1301億元的半數以上。根據《公司法》，若資產不足以清償負債，就必須聲請宣告破產。中油原本是公營事業模範生，卻因不斷配合政策被搞到虧損累累，甚至瀕臨破產，證明蔡政府執政「轉盈為虧」的能力非比尋常。

王美花宣稱的「保證」，還不就是從國庫掏錢補貼。換言之，是拿人民的納稅錢去填補中油。經濟部長的任務不是逢迎填漏，而是解決問題，讓企業正常營運，使經濟繁榮成長。更糟的是，台灣高度倚賴進口天然氣，正當全球行情大漲，王美花卻為了配合美國禁運，驟然放棄了占比達一成的俄國天然氣。如此一來，勢必讓難以達標的燃氣發電愈發雪上加霜。

說起來，蔡政府最擅長的就是「政治醫美」。因廢核搞到缺電，就推給小動物和基層內鬼；寧可冒缺氣之險，也要跟進美國制裁；不惜讓中油瀕於破產，也要凍漲價格買票收攏人心。這些，不全都是為了保持蔡政府執政面皮的美觀？

破產 天然氣 俄國

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