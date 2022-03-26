隨機擄女學生性侵 36歲洗車工遭羈押

黃姓男子隨機性侵女學生，遭高雄地檢署聲押。(記者林保光／攝影)

高雄市黃姓洗車工色慾薰心，16日清晨隨機尋找犯案對象，他在前鎮運河附近發現一名步行上學的女高中生，竟騎機車撞倒女學生，再強拖到暗處性侵 ；女學生大聲呼救，黃才趕緊騎車逃逸，檢警前天循線逮人，依強制性交罪嫌向法院聲請羈押獲准。

黃一度狡辯經濟壓力及精神狀況不佳，才尋找對象下手。不過，檢警根據黃隨機尋找下手目標，與準備手套、遮車牌又變裝等手法，懷疑他另涉他案，全案擴大追查。

檢警調查，黃男（36歲）3月16日清晨，從高雄市大寮區住處騎機車外出，在高雄市區四處繞，隨機尋找下手目標，發現穿制服的女學生步行在人行道，見四下無人，竟將機車騎上人行道將女學生撞倒，再下車摀住女生嘴巴，拖到附近暗處，戴手套以手性侵女學生。

女學生遭突來的侵襲，嚇得驚聲大叫，不斷掙扎極力反抗，附近晨運的路人聽到女學生求救，趕緊上前阻止，黃見有人趕來，旋即住手，騎機車逃逸。

警方循線追查，發現穿著黑色外套、黑色褲子的黃男，犯案前先利用兩頂安全帽遮住牌照，案發逃離現場後，又在途中變裝掩人耳目，警方調閱相關影像，經路人指證確是黃男涉案，前天在他位於大寮區住處逮人，並查扣他變裝後的灰色外套及淺色牛仔褲、布鞋。