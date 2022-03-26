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學生宿舍爆按摩性侵 色狼竟是管理員

記者白錫鏗／台中26日電
學生宿舍管理員陳男，兩年前要求女學生小美（化名）為他有償按摩，趁機性侵女學生得逞，台中地院依強制性交罪將陳男判刑3年6月。(本報資料照片)
學生宿舍管理員陳男，兩年前要求女學生小美（化名）為他有償按摩，趁機性侵女學生得逞，台中地院依強制性交罪將陳男判刑3年6月。(本報資料照片)

學生宿舍管理員陳男，兩年前要求女學生小美（化名）為他有償按摩，小美為賺取微薄按摩報酬前往，慘遭陳男性侵得逞，被害人告訴社團助教報警，陳男否認性侵害，法官不採信，審酌陳男未尊重小美的性自主決定權，所為令人髮指，造成被害人身體及心靈難以抹滅的傷害，依強制性交罪將陳男判刑3年6月。可上訴。

陳男坦承有脫小美的褲子，用手撫摸她的私處，但否認強制性交犯行，辯稱沒有違反小美的意願，沒有指侵被害人。但法官認為被害人指證歷歷，且驗傷單她的處女膜7點鐘方向有陳舊性裂傷，足證被害人遭性侵害，因此將陳男判刑。

判決書指出，陳男是台中市某學生宿舍大樓管理員，而小美是學生宿舍住戶。他於2020年7月23日凌晨，以LINE通訊軟體傳送訊息予小美，要求小美前往學生宿舍1樓132號房，為他有償按摩手腳及聊天。

被害人小美因先前曾為陳男按摩，且為賺取微薄按摩利潤作為生活所需，不疑有他即前往132號房，然陳男卻以空調故障為由，將小美帶往學生宿舍1樓106號房，先自行坐在床緣，要求小美坐在他對面椅子上。

陳男以示範按摩手法為由，將小美的腳舉放在他腿上，自她的腳踝循序往上按摩小美小腿、大腿至臀部，再要求她以手撐起身體後，陳即將觸摸小美臀部的手移往她私處，試圖脫去她的褲子。

小美見狀即推開陳的手，並大叫表示「不要」，但因陳力氣及體型較大，她的褲子仍遭陳男脫去，被害人慘遭陳男指侵得逞。因被害人大聲尖叫，陳乃停止動作，小美返回租屋處後，即以LINE通訊軟體告以社團助教遭侵犯事，並由助教協助報警處理。

性侵 LINE 利潤

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