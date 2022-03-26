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B肝健康帶原者 仍有肝癌風險 台研究揭危險群

記者沈能元／台北26日電
榮陽交團隊最新研究發現，B肝健康帶原者仍可能會罹患肝癌，尤其是年齡大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒，就是高危險群。(記者沈能元／攝影)
榮陽交團隊最新研究發現，B肝健康帶原者仍可能會罹患肝癌，尤其是年齡大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒，就是高危險群。(記者沈能元／攝影)

B肝健康帶原者仍可能會罹患肝癌，台北榮總及陽明交通大學組成的榮陽交團隊最新研究發現，B肝病毒突變可寄生肝臟，躲避免疫細胞，潛伏、引發肝癌。逾50歲、男性、有家族肝病病史、體內可測到病毒者，就是肝癌高危險群。

慢性肝炎抽血與腹部超音波正常，就是所謂健康帶原者，全台約200萬人。台北榮總醫學研究部研究員梁毓津研究發現，帶有PreS/S基因突變的B肝病毒株，病毒表面抗原可躲避免疫辨識，病毒無法有效釋放至血液中，反堆積在肝細胞，當肝細胞凋亡後，最終演變成肝癌，此研究發表於「肝臟學（Hepatology）」。

台北榮總醫學研究部特約主治醫師吳肇卿說，此研究修正過去觀念，以往被認為健康帶原的人，仍有發生肝癌的風險。吳肇卿與博士班研究生、林口長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師滕威發展出預測肝癌的危險量表，估約三成患者處於治療灰色地帶，應接受抗病毒藥物治療。

吳肇卿已向衛福部提交報告，一旦經衛福部通過可適用於臨床，將適合醫師評估病人發生肝癌的危險機率與抗病毒藥物的效益，幫助健保署在較符合成本效益下，擴大B肝病人的抗病毒藥物給付。

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