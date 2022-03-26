15分鐘拍板 鏡電視5董1監全換人 4/1交接

鏡電視一個月內連換四名董座，立委批公司治理不穩定。(本報資料照片)

風波不斷的鏡電視昨天召開股東臨時會，在大股東主導下，會議15分鐘就結束，五位董事、一位監事全部改選換人，4月1日進行新舊任董監事交接，再召開董事會，推舉新任董事長，被認為是蔡英文 總統的重要財經幕僚、中華電信前董事長鄭優可望出任，也將是鏡電視一年內的第五位董事長。

本報系聯合報報導，鏡電視昨天大股東英業達葉國一、萬海航運陳致遠、國巨陳泰銘、甲山林祝文宇、蘇永平（代表寶佳）、裴偉等人都親自出席股東會 ，會中選出鄭優、黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭與廖芳潔五位董事，監察人為王金山。

台北中國時報報導，鏡電視還未正式開播，內部人事就上演大驚奇，光是這個月就換了3任董事長，先是前董事長陳建平被勞工 董事發動「政變」撤換，參與政變的李永豐接手11天就主動請辭，接任的楊雅喆也是過渡，若連同即將接任的鄭優，1個月內連換4名董座。

由於這次是股東會，推選出的董事並未到場，目前安排4月1日進行新舊任董監事交接，接著召開董事會，推舉鄭優擔任董事長。

因陳建平當初是股東推舉出任董事長，卻被裴偉派的勞工董事和獨董粗暴拉下台，反裴偉派股東原擬在昨天股東會中推出人馬參與董事會，再與鄭優爭逐董座，但在蔡英文總統親信洪耀福和英系地方首長連日勸說下，反裴偉派股東立場鬆動，同意不再反對鄭優。

本報系聯合報報導，民眾黨立委蔡壁如批評，鏡電視董事長更換速度之快相當罕見，足證該公司的公司治理不穩定，但NCC卻置若罔聞，NCC敢讓鏡電視如期開播？不怕坐實政治黑手介入傳聞？她強調，鏡電視申設過程充滿機巧，近期頻繁更換董事長，「感覺執照好像是騙來的」；她點名NCC主委陳耀祥，對鏡電視的爭議不作為，要負最大責任。

至於在野黨團提出「鏡電視執照過關究竟算不算數」疑慮，翁柏宗說，「NCC會進行相關調查，必要時，會請利害關係人到會陳述意見。」

依據立委先前的要求，NCC必須在3月底以前提出行政調查，務必讓外界明白鏡電視的整體經營情況。