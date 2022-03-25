涉背信獲利9000萬 「街口」胡亦嘉夫婦遭搜索

街口金科執行長胡亦嘉（圖）與妻子莊郁琳因在辦理期貨ETF時涉嫌背信，24日遭檢調約談。（本報資料照片）

街口金融科技公司執行長胡亦嘉涉嫌在辦理布蘭特原油正二期貨ETF時，未公平配售給所有投資 人，不法獲利9000萬元（台幣，下同，約314萬美元）。調查局北機站昨天搜索相關人住居所，約談胡亦嘉及其妻、街口金科董事莊郁琳、街口投信前董事王律傑、前董座高武忠、南國建設董事長楊健一、兒子楊立偉等人，晚間依背信罪嫌移送台北地檢署複訊，今天凌晨胡以1000萬元交保，莊郁琳諭令50萬元交保。

41歲胡亦嘉是「創投教父」胡定吾小兒子，曾赴美國哥倫比亞大學 攻讀碩士，穿梭兩岸七年多，2015年返台創業。胡亦嘉與妻子莊郁琳兩人原訂4月舉辦婚禮，喜帖都已發出，沒想到在婚禮前夕遭檢調搜索。

金管會表示，2020年已對街口布蘭特原油正二期貨ETF追募額度的配售不公開裁罰60萬元。街口投信則回應，檢調昨上午至該公司就2020年間基金追募配售進行調查，全力配合調查，對公司財務、業務無影響。

據調查，街口託付寶去年7月上線，隔天即被金管會要求停止，理由是街口投信未依規申請核准。金管會指出，託付寶強調「預期收益率」會誤導消費者，恐有違法疑慮，且街口提供的文件未據實陳述，有礙公司健全經營事宜。胡亦嘉為此多次向金管會溝通，雙方無共識。

金管會認定，街口電支辦理資金貸與相關作業有缺失，未確實執行內控，且追募街口布蘭特原油正二期貨ETF，胡亦嘉未公平對待、嚴重誤導投資人。

此外，金管會發現，胡亦嘉身兼街口金科和電支董事長，一人主導街口母子公司借貸，從2018年2月起近兩年內來回借貸高達20次，母公司給子公司的增資款又借回給母公司，形同「一套資本、兩家公司使用」，金管會對街口支付開罰、停職胡的董事職務一年。

目前胡亦嘉僅是街口金科執行長，而非街口支付董事長。銀行局官員表示，胡亦嘉之前遭金管會罰停職一年後，街口支付就已更換董事長，若之後胡要回鍋擔任電子支付董事長，將依法審核。依去年7月上路的電子支付條例子法，明定專營電子支付機構負責人應具良好品德且五年內無被主管機關命令撤換或解任。