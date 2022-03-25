陸企竊晶片技術 砸1.5億挖台灣人才 3高管被訴

檢方指出，陸企來台非法從事業務活動，其手法隱匿迂迴，將持續秉持「掘地三尺」的偵辦態度，指揮司法警察機關全面查緝。（本報資料照片）

張姓、李姓、林姓三男子在新竹縣竹北市成立藍海智能系統公司，招募人才組成研發團隊，再將研發成果回傳至中國大陸南京藍洋智能系統有限公司，新竹地檢署調查發現，南京的藍洋公司曾匯美金554萬4206元（折合台幣約1億5700餘萬元）至台灣的藍海公司，認定三人是藍洋公司在台延伸的手腳，昨依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴三人。

檢方指出，大陸地區的南京藍洋公司為人工智慧 （AI）晶片 設計業者，依兩岸人民關係條例規定，大陸地區營利事業須經主管機關經濟部投資 審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，才可在台從事業務活動。

藍洋公司卻透過張男，於2019年5月間在竹縣竹北市申請設立台灣藍海智能系統公司，外觀是台資公司，不須經投審會審查，張擔任藍海公司總經理，李男擔任公司硬體部門IC設計研發團隊最高主管，林男擔任軟體部門設計研發團隊最高主管，在台招募員工，組成研發團隊，將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司伺服器。

檢方表示，三人利用藍海公司在台從事各項業務，藉此規避法令及投審會許可程序，脫法達到在台從事業務活動目的。2019年10月至2020年1月，南京藍洋公司總計匯入美金554萬4206元至台灣藍海公司，用以支付各項人事薪資、房租等開銷。

另外，有工程師背景的42歲石姓男子涉嫌接受中資企業深圳毅丰光電公司資金挹注，在新竹縣台元科技園區招募國人，從事研發、設計科技產品等業務活動，提供給大陸的公司，考量石坦承犯行，態度良好有悔意，在台公司已停業等，予以緩起訴處分。