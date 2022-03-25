涉偷拍遭起訴 蔡英文「論文門」律師張靜反告檢方

媒體人彭文正追查蔡英文總統「論文門」涉訟的委任律師張靜，與黃姓女友被台東地檢署認定在兩人經營的沙龍店偷拍顧客長達五年，昨天依違反個人資料保護法、妨害秘密罪嫌起訴。張靜昨天則是到台北地方法院控告東檢三名檢察官 違法搜索等罪。

東檢主任檢察官謝長夏說，本案是在偵辦另案時發現張與黃女經營的沙龍店內，在按摩房間、也是顧客更衣處的天花板裝設隱藏式監視器，長期對顧客錄影及錄音，含全裸影像，才分案偵辦。

檢方查出，2016年11月10日，張跟某保全公司購買監視器設備、還加購大容量儲存影片硬碟，並指示保全人員在按摩房間天花板設監視器，其中一顆鏡頭朝按摩床，拍攝顧客更衣全裸及隱私部位。保全公司工程師依張及黃女指示，每半年將特定日期的偷拍影片檔案存入隨身碟，到張的律師事務所交給行政助理，偷拍長達五年。

謝長夏說，六名被害人中有五人提告，其中一人到店內十餘次被偷拍全裸影像，留在查扣的監視器主機，事證明確。日前搜索現場依法提示搜索票，絕無違法。

檢方21日以有串證和勾串之虞聲押張，台東地方法院裁定檢方程序違法，無保釋回。檢方不服，昨天抗告，並迅速起訴，更以部分被害人影像流向不明，有持續遭散播之危險，建請法官為適當強制處分。

張靜則反控說，當初是怕被說沙龍「做黑的」，且店內有一、二百萬元保養品，裝監視器自保及防盜，不可能偷拍，昨到北院提告東檢承辦檢察官羅佾德、主任檢察官謝長夏、陳筱茜涉違法搜索、洩密、妨害名譽等罪，法院分案審查。

張靜的委任律師童文薰說，東檢未告知張身分是被告，造成張不能委任律師防禦，違法搜索張，可從查扣物中得到律師、當事人間祕密，用錯誤法條查辦具政治性案件，敗壞司法風氣。

中華人 權協會及台東律師公會聲援張，指檢方在未確定張為被告身分前，恣意搜索律師事務所、逮捕及聲押，違反刑事訴訟 法規定，應譴責以捍衛律師尊嚴。