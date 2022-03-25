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批政治介入 下台董座陳建平退出鏡電視：政商媒關係複雜

台灣新聞組／台北25日電
鏡電視前董座陳建平發聲明稿退出董事會。（本報資料照片）
鏡電視前董座陳建平發聲明稿退出董事會。（本報資料照片）

鏡電視25日將召開股東會改選董監事，預料將推選中華電信前董事長鄭優接任董事長。不過，前董事長陳建平昨天搶先發出聲明表示，他發現有不合常規交易，部分董事卻以「干涉新聞」抹黑他，並違法解任他董事長職務，鏡電視背後更有複雜的政商媒關係，有違接任董座初衷，他決定退出鏡電視董事會。

本報系聯合報報導，對於陳建平退出鏡電視董事會，鏡電視昨表示，目前還在了解中。國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗說，鏡電視營運計畫負責人變更案正在程序當中，會持續了解有無違反附款和公司法規範，必要時也會請利害關係人說明。

鏡電視風波不斷，陳建平遭突襲式解任董座後，原由紙風車創辦人李永豐接任，李僅當了11天就自稱遭施壓辭職，再改由導演楊雅喆暫代。今天股東會將重新改選董監，目前股東已有共識，將推選鄭優接任，預計也會討論增資案。

最近公司派希望陳建平留任董事，但陳昨發出聲明表示，許多媒體報導各種政治勢力積極介入鏡電視，背後更有複雜的政商媒關係，有違他的初衷，「鳥獸與同類相聚，真理也必歸於實行真理的人」，他擔任鏡電視董事長期間，無愧大股東託負，階段性目標已完成，他將退出鏡電視董事會。

民眾黨立委蔡壁如說，陳建平宣布退出鏡電視董事會，是典型「民不與官鬥」，這麼多的證據可證明裴偉仍控制整個鏡電視的運作，但NCC主委陳耀祥仍文風不動，正常民主國家應該這樣嗎？

英系人馬居間遊說 鄭優可望接董座

台北中國時報報導，裴偉派連日加快增資腳步，除協調與昇恆昌關係密切的朱邵華15日匯入2億元（台幣，下同，約697萬美元）資金，20日又召開董事會通過將穩懋董事長陳進財的2億元借款「以債作股」，葉國一、朱邵華再各增資1億元，裴偉也增資5000萬元達2.5億元，不僅達到NCC規定的20億元資本額門檻，也穩住裴偉派股權。

此外，加上英系人馬居間遊說，反裴偉派已決定「民不與官鬥」，不再反對鄭優出任董座，但要求引進具律師和會計師專業人士擔任董事。

股東會 導演

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