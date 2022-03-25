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繼父凌虐10歲女童 打斷門牙、寒流關陽台惡行曝光

記者曾健祐／桃園25日電
周男身為繼父卻凌虐10歲女兒，法院依妨害幼童發育罪，判處周有期徒刑10月，此為示意圖與本案無關。(本報資料照片)
周男身為繼父卻凌虐10歲女兒，法院依妨害幼童發育罪，判處周有期徒刑10月，此為示意圖與本案無關。(本報資料照片)

桃園周姓男子身為一名10歲女童繼父，自認小孩不乖、不聽管教，竟連續徒手、拿棍子痛毆到傷痕累累，連門牙都打斷，甚至在2月寒流來時把她關在陽台，任憑女童冷到發抖睡在地板過夜，法院痛批造成女童身心巨大痛苦，依妨害幼童發育罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，周2020年2月4日至17日間，認為女童不乖、不聽話，竟然就在家拿棍子、皮帶及掃把，以每周約兩、三次頻率痛毆她臉部、手腳，還出拳攻擊對方眼睛嘴巴，甚至將女童關在陽台不讓她進屋。

當時才2月多正值寒冬，女童被鎖在外冷到直發抖，但因周男狠心堅持不願意開窗，導致她只能蜷縮在角落躺在地板上睡覺過夜，全案經鄰居向桃園市府檢舉後，周男凌虐女童一事才曝光。

女童當時全身傷痕累累，除眼眶、耳朵有挫傷外，門牙也硬生生被打斷；檢方訊時，周坦承毆打女童，但動機、次數則模糊交代不清，醫院驗傷指出女童全身新舊傷遍布，經評估高度懷疑有身體受虐。

且桃園市府從2019年8月起，就有多次該家庭通報家暴的紀錄，女童已列為保護個案處置。檢方認為，周男時予毆打、食不使飽，或病不使醫、傷不使療等行為，已構成「凌虐」導致女童成傷，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴。

法院審酌，周身為女童繼父，本應基於耐心、細心而善盡教養、照顧小孩責任，卻僅因認為女童不好管教就動手凌虐，造成對方身心莫大痛苦，考量他犯後坦承非無悔意，依妨害幼童發育罪，判處周有期徒刑10月。

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