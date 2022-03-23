303大停電 準放火罪查台電員工是否蓄意擾亂民心

台電興達電廠開關場人為操作失誤，造成三○三全台大停電，橋頭地檢署21日大動作搜索三名興達電廠員工辦公處所跟住處，是檢方首度針對停電事件分案調查台電員工刑事責任。（本報資料照片）

三○三全台大停電事件，橋頭地檢署前天搜索興達電廠簡姓課長、田姓工程師、李姓值班主任三人的住處及辦公處所，並通知三人說明，訊後依犯準放火罪、妨害公用事業罪等分別以15萬元台幣（約5300美元）交保；檢調並表示，將持續追查去年五一三、五一七停電原因並追究責任。

這是近幾年頻傳停電事件後，檢方首度針對停電事件分案調查台電基層電廠員工，但從橋頭地檢署主動發布新聞說要分案調查、到昨天引用的法條，在法界、包括基層檢察官 引起不少質疑。根據經濟部先前公布的調查報告，相關人員的行為是否構成刑事責任，包括律師、檢察官、法官都有人質疑檢方辦案引用的法條有疑義。一名資深檢察官說，檢方此次選用的法條實務上並不常見，「當檢察官20多年沒有用過」。

在野黨立委更批評檢方根本搞錯方向，國民黨 立院黨團總召曾銘宗表示，停電頻傳，過去從未聽聞被以公共危險罪與妨害公用事業罪等刑事犯罪規格約談，檢方的作法非常突兀，檢討並卸責給台電基層員工，找錯對象，也無助解決當前能源問題。時代力量黨團副總召陳椒華也說，三○三停電事件，「絕非幾位工作人員被起訴就可以完整交代的」。

針對近來頻頻發生的停電事故，高檢署檢察長邢泰釗昨天召集橋頭、桃園兩地檢署檢察官開會，討論三○三全台大停電、桃園機場 日前停電等事件，是否有人為因素摻雜其中，並釐清是否有人蓄意擾亂民心。

邢泰釗更舉俄烏戰爭為例，強調停電會造成人心浮動，檢察官要有職業敏感度，留意是否有反社會性分子藉此擾亂民心；對於近來常有動物造成停電事故，邢泰釗也說，不能排除這些動物是被人從外頭丟進去，刻意造成停電。

台電興達電廠員工昨籠罩一股低氣壓，基層士氣受打擊，資深員工反映，長期在停電第一線的辛苦血汗不會被記得，一次大停電就被砍掉重練，「動物害斷電還可以搶修，人心渙散比較難修吧？」有員工說，大家都心知肚明，「這件事還沒完」，因為牽連實在太廣，不過，多數員工都沒想到會是用檢察官搜索興達電廠員工住處及辦公室的方式。

橋頭地檢署檢察長洪信旭在三○三大停電當天，指示啟動民生平台機制，與高雄市調處組成專案小組了解停電原因及是否涉有刑責。

此外，國民黨高市議員邱于軒昨在議會揭發，八旬吳姓老翁原仰賴製氧機活命，三○三停電導致機器失效喪命，事後家屬向台電公司陳情卻無下文，求助無門。國民黨立委賴士葆進一步表示，三○三大停電後，20天以來僅六天不停電。

對於「三○三」全台大停電後，各地停電事故頻傳，到底是台電疏失、鳥獸啃咬或是人為破壞？專責偵辦內亂外患罪的台灣高檢署，22日主動邀集偵辦三○三大停電案的橋頭地檢署，及偵辦桃機電纜破壞案的桃園地檢署承辦檢察官召開專案會議，交換意見並加強橫向聯繫，必要時不排除統合、協調偵查。