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停電究責基層員工 法界批交個「小弟」交差

記者王宏舜、王聖藜／台北23日電
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。（本報資料照片）
台灣高等檢察署檢察長邢泰釗。（本報資料照片）

「三○三」全台大停電，橋頭地檢署18天後對興達電廠基層員工發動搜索、偵訊，遭法界人士質疑「交個小弟」為停電事件交差。

「三○三」全台大停電當晚，橋頭地檢署發出新聞稿表示要分案調查，當時已遭不少人質疑：要查什麼罪名？基層檢察官批評，從查物價到查停電，凡事都下令檢察官出馬，不只荒廢偵查本務、更造成行政怠惰。有年輕檢察官說，查菜蟲、穩定物價，有些應是行政機關該做的事，除非有具體犯罪事證，否則，老是要檢察官站到第一線，並非法治國的作為，更質疑難道是檢察高層為求表現而攬下不該歸檢察官管的業務？

興達發電廠因操作人員疏失造成「三○三大停電」，桃園機場第二航廈11日停電，檢警追查是兩名工人偷剪電纜線釀禍；近來還發生鳥、松鼠碰觸設備造成短路等各種讓外界覺得匪夷所思的停電事件。

高檢署檢察長邢泰釗說，興達電廠與桃機停電已找到原因，但檢方必須再了解背後因素，有必要再調查相關證據。此外，一些動物造成的停電，「真的是動物造成的嗎」？他認為不能排除這些動物是被人從外頭丟進去，刻意造成停電。

邢以偷剪電纜為例指出，不只是犯竊盜、毀損罪，如果犯罪目的是要讓人心恐慌，惡性重大，檢方除聲請羈押，也將求處重刑，不單純動機都將影響到法院未來量刑。

檢察官 機場

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