重磅快評／查彭文正「論文門」律師水表 檢方哪來勇氣？

彭文正律師張靜（右）住家、事務所21日被搜索，他配合員警到警局、地檢署接受詢問，檢方事後聲押張靜未成。（記者卜敏正／攝影）

媒體人彭文正追查蔡英文 「論文門」涉訟的辯護律師張靜，在女友經營美髮沙龍店裝監視器，涉嫌未經他人同意錄影按摩及更衣過程，台東地檢署22日凌晨依妨害秘密、個資保護法罪聲請羈押張；張靜稱「被查水表」，聲請提審，台東地方法院以檢方程序有疑義裁定當庭釋放。

台東檢警搜索媒體人彭文正的律師張靜住處，帶回偵訊後移送台東地檢署複訊，檢方凌晨向法院聲請羈押，張聲請法院提審，院方裁定當庭釋放，理由是「檢察官 拘提程序違法，傳喚時也未註明『被告』身分，核發拘票合法性有疑義」；張靜說檢方查水表，檢方說過度聯想，但張是法律人，又是總統提告誹謗的彭文正辯護律師，身分不免敏感，檢方如此草率，不是故意，就是另有考量，怎不會給人聯想呢？

台東檢警大動作拘提彭文正的律師張靜，偵訊到凌晨以張涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌重大，本案尚有證人未到案，張無固定住所，且與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押；若是換作一般人，恐怕難以招架檢警凌厲攻勢，未料張靜也聲請提審，與檢方展開法律攻防，檢方敗筆顯露，院方只能裁定當庭釋放。

張靜是彭文正的律師，檢方這次對付張靜的行動，魯莽粗糙的程度令人想起檢方去年也以同樣的規格對付過彭文正。

去年台北地院開庭審理彭文正被蔡總統提告的誹謗案，當時人在美國的彭文正委由律師聲明表示，因返台要集中隔離14天，他擔心身陷危險，無法出庭，公訴檢察官質疑彭滯留、藏匿、逃亡美國，聲請法院下命拘提，法官審理後對彭發布通緝 ，通緝時效要到2035年3月19日為止。算一下，通緝期滿，蔡英文已卸任總統11年了。

同樣的彭文正，他提出總統蔡英文的博士論文不存在一案，因審理法官張詠惠未開庭即以「顯無理由」駁回，彭認為判決侵害自身名譽及人格，對張提告並求償200萬台幣（約7萬美元），台北地院開庭，雖然被告是「自己人」，但承審法官仍同意彭在美國進行視訊陳述。令人納悶的是，為何同一個法院，同一個彭文正，卻有兩種待遇，若不是檢方拿大砲打小鳥，會有這種情況嗎？

檢方聲稱張靜涉嫌長期偷拍前往美容沙龍消費的民眾，閃電搜索約談，還打定主意要聲押，如果張惡性重大，這當然是大案，但對方是律師，檢方自當慎重程序，不要被人抓到把柄。但令人驚訝的是，法官明指拘票未寫明傳喚身分是「被告」，拘提的合法性有疑義。檢方逮捕程序犯這種低級錯誤，連這種刑事訴訟法ABC都不顧就要押人，姑不論聲押有無符合必要性及比例原則，民眾更好奇的是檢方是那來的勇氣做這樣的事？