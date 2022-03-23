我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

黑白集／新聞台飄「土」味 「鏡」裡金權知多少

黑白集

蔡政府前年關掉中天新聞台，而今鏡電視獲准開張，一關一開都是奇譚。鏡電視的營運企畫書洋洋灑灑，貌似「民間版公視」；但籌設過程五易董座，充滿詐術與金權的場景。

民進黨派系搶食電視台，鏡電視前董事長裴偉政商關係四通八達，審查時雜音不斷；改由前藍營立委陳建平擔任董座，才取得執照。豈料董事會政變，踢走了才上任的老董，外界不免懷疑裴偉仍以顧問名義在幕後操盤。立委蔡壁如又爆料，有力人士拿錢替鏡電視喬執照；不知NCC主委陳耀祥是否有口難言。

鏡電視布局如同俄羅斯套娃。裴偉、陳建平、李永豐陸續登場，但資金又另藏有其他金主，開台前才藉政變現身。金主以債作股，共推政治正確的裴偉代理。據傳蔡英文好友鄭優將出任老董，總統愛將洪耀福出馬奔走，說服觀望的董事，但相關人士仍未回應。

鏡電視股東名單金光閃閃，遍及地產、電子及創投的富商巨賈，拜政策之賜，在股市房市賺得滿盆滿缽，一路買到電視台，將要與聞國事。

綠媒電視台老闆已在南部圈地有成，鏡電視股東有不少地產商，業界脈絡千絲萬縷，背後更有高人，讓新聞台飄出絲絲土味。蔡政府未能兌現居住正義，卻讓地產老闆進入公共資源圈地，金權共譜一家親。

蔡英文 俄羅斯 民進黨

上一則

國民黨考紀會查賄 公布檢舉人挨批

下一則

台金針菇出口加州遭回收 農產首次在美被驗出李斯特菌

延伸閱讀

鏡電視董座之亂 傳英系插手

鏡電視董座之亂 傳英系插手
鏡電視董座傳換第5人 前中華電信董座鄭優被點名

鏡電視董座傳換第5人 前中華電信董座鄭優被點名
蔡壁如：鏡電視騙來的執照該撤就撤 朱立倫：NCC該廢了

蔡壁如：鏡電視騙來的執照該撤就撤 朱立倫：NCC該廢了

新聞評論／鏡電視三易董座 朝「綠化」媒體前進

新聞評論／鏡電視三易董座 朝「綠化」媒體前進

熱門新聞

前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45
具俊曄不停揮手致謝。記者李政龍／攝影

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

2022-03-19 14:48
台灣前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。（本報系資料照片） UCD匯入

大都會博物館證實 馬英九女兒馬唯中 出任首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 18:40
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25
美軍MH-60R反潛直升機。圖／美國海軍官網

台採購反潛直升機邀價書 美致函國防部否決

2022-03-17 16:22
台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫擬改7日 4月中評估

2022-03-18 17:12

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速