黑白集／新聞台飄「土」味 「鏡」裡金權知多少

蔡政府前年關掉中天新聞台，而今鏡電視獲准開張，一關一開都是奇譚。鏡電視的營運企畫書洋洋灑灑，貌似「民間版公視」；但籌設過程五易董座，充滿詐術與金權的場景。

民進黨 派系搶食電視台，鏡電視前董事長裴偉政商關係四通八達，審查時雜音不斷；改由前藍營立委陳建平擔任董座，才取得執照。豈料董事會政變，踢走了才上任的老董，外界不免懷疑裴偉仍以顧問名義在幕後操盤。立委蔡壁如又爆料，有力人士拿錢替鏡電視喬執照；不知NCC主委陳耀祥是否有口難言。

鏡電視布局如同俄羅斯 套娃。裴偉、陳建平、李永豐陸續登場，但資金又另藏有其他金主，開台前才藉政變現身。金主以債作股，共推政治正確的裴偉代理。據傳蔡英文 好友鄭優將出任老董，總統愛將洪耀福出馬奔走，說服觀望的董事，但相關人士仍未回應。

鏡電視股東名單金光閃閃，遍及地產、電子及創投的富商巨賈，拜政策之賜，在股市房市賺得滿盆滿缽，一路買到電視台，將要與聞國事。

綠媒電視台老闆已在南部圈地有成，鏡電視股東有不少地產商，業界脈絡千絲萬縷，背後更有高人，讓新聞台飄出絲絲土味。蔡政府未能兌現居住正義，卻讓地產老闆進入公共資源圈地，金權共譜一家親。