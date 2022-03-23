我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

中低收入戶轉診補貼健保部分負擔 184萬人受惠

記者沈能元、周志豪／台北23日電
國民黨立院黨團22日舉行「衛福部有錢保高端 沒錢顧健保？」記者會。(圖：國民黨團提供)
國民黨立院黨團22日舉行「衛福部有錢保高端 沒錢顧健保？」記者會。(圖：國民黨團提供)

健保部分負擔調高在即，國民黨立法院黨團昨質疑衛福部長陳時中把民眾當成提款機，建議暫緩實施。陳時中說，新制上路後，重大傷病患者與低收入戶不受影響，至於中低收入戶若配合分級轉診，將補貼部分負擔。

衛福部健保署長李伯璋說，已擬定補助規畫，推估每年184萬人受惠，金額約3000萬元(台幣，下同，約104萬美元)。

國民黨團總召曾銘宗說，陳時中去年說兩年內不調整健保費，現在萬物齊漲，政府卻又帶頭再調漲健保部分負擔費用，指陳失信於民，國民黨團建議暫緩調整健保部分負擔，應再聽各界意見。國民黨衛環委員會召委林為洲說，從健保費率到民眾看診自付額，都是從民眾提款，由民眾埋單補健保整體基金不足。

衛福部則回應會增加補助中低收入戶，依「全民健康保險經濟困難認定標準」規定，族群包括中低收入戶、失業勞工及其眷屬、弱勢兒童及少年、經濟弱勢的新住民等，新制實施後只要配合轉診，可持藥品、檢驗檢查部分負擔收據，向健保署申請補助。

李伯璋說，弱勢族群約184萬人，每年就醫次數達4416萬次，初估補助藥品部分負擔約1900多萬元、檢驗檢查部分負擔約670多萬元，補助金額近3000萬元。

李伯璋還說，調整部分負擔是為強化民眾費用意識，希望民眾珍惜健保資源，減少不必要醫療行為，讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療病人有機會得到健保給付。

健保 低收入 國民黨

上一則

台役期改回1年 國防部長證實：不修法、恢復義務役徵兵

下一則

國民黨考紀會查賄 公布檢舉人挨批

延伸閱讀

疫苗救濟挨轟 陳時中：沒比國際慢

疫苗救濟挨轟 陳時中：沒比國際慢
入境檢疫 陳時中：朝753縮減 青少年最快4月打第3劑

入境檢疫 陳時中：朝753縮減 青少年最快4月打第3劑
台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天
陳時中鬆口：台灣全解封策略 擬1個月後提出

陳時中鬆口：台灣全解封策略 擬1個月後提出

熱門新聞

前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45
具俊曄不停揮手致謝。記者李政龍／攝影

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

2022-03-19 14:48
台灣前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。（本報系資料照片） UCD匯入

大都會博物館證實 馬英九女兒馬唯中 出任首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 18:40
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25
美軍MH-60R反潛直升機。圖／美國海軍官網

台採購反潛直升機邀價書 美致函國防部否決

2022-03-17 16:22
台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫擬改7日 4月中評估

2022-03-18 17:12

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速