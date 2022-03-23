中低收入戶轉診補貼健保部分負擔 184萬人受惠

國民黨立院黨團22日舉行「衛福部有錢保高端 沒錢顧健保？」記者會。(圖：國民黨團提供)

健保 部分負擔調高在即，國民黨 立法院黨團昨質疑衛福部長陳時中把民眾當成提款機，建議暫緩實施。陳時中說，新制上路後，重大傷病患者與低收入 戶不受影響，至於中低收入戶若配合分級轉診，將補貼部分負擔。

衛福部健保署長李伯璋說，已擬定補助規畫，推估每年184萬人受惠，金額約3000萬元(台幣，下同，約104萬美元)。

國民黨團總召曾銘宗說，陳時中去年說兩年內不調整健保費，現在萬物齊漲，政府卻又帶頭再調漲健保部分負擔費用，指陳失信於民，國民黨團建議暫緩調整健保部分負擔，應再聽各界意見。國民黨衛環委員會召委林為洲說，從健保費率到民眾看診自付額，都是從民眾提款，由民眾埋單補健保整體基金不足。

衛福部則回應會增加補助中低收入戶，依「全民健康保險經濟困難認定標準」規定，族群包括中低收入戶、失業勞工及其眷屬、弱勢兒童及少年、經濟弱勢的新住民等，新制實施後只要配合轉診，可持藥品、檢驗檢查部分負擔收據，向健保署申請補助。

李伯璋說，弱勢族群約184萬人，每年就醫次數達4416萬次，初估補助藥品部分負擔約1900多萬元、檢驗檢查部分負擔約670多萬元，補助金額近3000萬元。

李伯璋還說，調整部分負擔是為強化民眾費用意識，希望民眾珍惜健保資源，減少不必要醫療行為，讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療病人有機會得到健保給付。