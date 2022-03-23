我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

台金針菇出口加州遭回收 農產首次在美被驗出李斯特菌

台灣新聞組╱台北23日電
在美國被驗出李斯特菌的台灣金針菇。（取材自FDA網站）
在美國被驗出李斯特菌的台灣金針菇。（取材自FDA網站）

美國食品藥品監督管理局公告，台灣出口到美國加州的金針菇被李斯特菌汙染遭回收，已購買的消費者可退回並全額退款。農委會農糧署說，這是台灣農產品首次在美被驗出李斯特菌，可能因國際船期不順、運輸期過長所致；將輔導菇類業者，出口前加強採樣檢驗數量及頻率，也不排除到生產場所再抽驗。

據了解，被檢出的萬生集貨包裝場為彰化縣菇類生產合作社之運銷中心，也供應台灣本地通路。不過台灣連鎖超市、量販通路均表示未販售該品牌或未引進同批金針菇商品，民眾可安心食用。

農糧署副署長姚志旺說，疑似出問題的「彰化縣香菇合作社」該批商品共926箱，約8至9公噸，2月即在美多個超市上架，合作社還未拿到美方檢驗報告，過去也沒被查過，加上金針菇出口時SGS都檢驗合格，哪個環節出問題正檢討中。

姚志旺說，推測可能因國際航運時程拉長導致。以前18至20天到美國，現在需40至45天，李斯特菌在攝氏4度下仍可生長，導致在美驗出陽性。由於該商品台灣也有鋪貨，會由衛福部食藥署了解市場端情況。

業界人士說，該合作社是知名菇場，各大通路都有上架，不太可能外銷運輸受汙染，因金針菇是真空包裝，雖非絕對真空，但要在雙認證、標準的菇場發生李斯特菌汙染機會不高，推估是人的因素，因此包裝時務必強制洗手、戴手套、口罩、帽子。另名菇類業者也研判，恐個別廠區包裝流程的人員清潔問題。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛說，李斯特菌是不耐熱的微生物，民眾不會直接生食金針菇，只要充分加熱就可降低風險。食藥署食品組副組長鄭維智表示，烹調溫度達攝氏72度即可殺死李斯特菌。

免疫正常者不易受到李斯特菌感染，即便感染後僅有腹瀉噁心嘔吐等症狀，但年長者、免疫力低下族群、孕婦、胎兒及新生兒，可能引發敗血症、腦膜炎等嚴重疾病甚至死亡，致死率可達2至3成。

出包金針菇 遭美下架
出包金針菇 遭美下架

加州 口罩 免疫力

上一則

黑白集／新聞台飄「土」味 「鏡」裡金權知多少

下一則

重磅快評／查彭文正「論文門」律師水表 檢方哪來勇氣？

延伸閱讀

整點快訊／台灣出口金針菇遭污染 同批全數外銷美國

整點快訊／台灣出口金針菇遭污染 同批全數外銷美國
台灣出口金針菇遭李斯特菌污染 台食藥署：同批全數銷美

台灣出口金針菇遭李斯特菌污染 台食藥署：同批全數銷美
BA.2變種快速傳播 加州確診數持續下降

BA.2變種快速傳播 加州確診數持續下降
南加超市員工與業者談判 要求時薪漲5元 或投票罷工

南加超市員工與業者談判 要求時薪漲5元 或投票罷工

熱門新聞

前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45
具俊曄不停揮手致謝。記者李政龍／攝影

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

2022-03-19 14:48
台灣前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。（本報系資料照片） UCD匯入

大都會博物館證實 馬英九女兒馬唯中 出任首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 18:40
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25
美軍MH-60R反潛直升機。圖／美國海軍官網

台採購反潛直升機邀價書 美致函國防部否決

2022-03-17 16:22
台灣3月7日起入境檢疫期縮短至10天。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫擬改7日 4月中評估

2022-03-18 17:12

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速