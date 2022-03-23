台金針菇出口加州遭回收 農產首次在美被驗出李斯特菌

在美國被驗出李斯特菌的台灣金針菇。（取材自FDA網站）

美國食品藥品監督管理局公告，台灣出口到美國加州 的金針菇被李斯特菌汙染遭回收，已購買的消費者可退回並全額退款。農委會農糧署說，這是台灣農產品首次在美被驗出李斯特菌，可能因國際船期不順、運輸期過長所致；將輔導菇類業者，出口前加強採樣檢驗數量及頻率，也不排除到生產場所再抽驗。

據了解，被檢出的萬生集貨包裝場為彰化縣菇類生產合作社之運銷中心，也供應台灣本地通路。不過台灣連鎖超市、量販通路均表示未販售該品牌或未引進同批金針菇商品，民眾可安心食用。

農糧署副署長姚志旺說，疑似出問題的「彰化縣香菇合作社」該批商品共926箱，約8至9公噸，2月即在美多個超市上架，合作社還未拿到美方檢驗報告，過去也沒被查過，加上金針菇出口時SGS都檢驗合格，哪個環節出問題正檢討中。

姚志旺說，推測可能因國際航運時程拉長導致。以前18至20天到美國，現在需40至45天，李斯特菌在攝氏4度下仍可生長，導致在美驗出陽性。由於該商品台灣也有鋪貨，會由衛福部食藥署了解市場端情況。

業界人士說，該合作社是知名菇場，各大通路都有上架，不太可能外銷運輸受汙染，因金針菇是真空包裝，雖非絕對真空，但要在雙認證、標準的菇場發生李斯特菌汙染機會不高，推估是人的因素，因此包裝時務必強制洗手、戴手套、口罩 、帽子。另名菇類業者也研判，恐個別廠區包裝流程的人員清潔問題。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛說，李斯特菌是不耐熱的微生物，民眾不會直接生食金針菇，只要充分加熱就可降低風險。食藥署食品組副組長鄭維智表示，烹調溫度達攝氏72度即可殺死李斯特菌。

免疫正常者不易受到李斯特菌感染，即便感染後僅有腹瀉噁心嘔吐等症狀，但年長者、免疫力 低下族群、孕婦、胎兒及新生兒，可能引發敗血症、腦膜炎等嚴重疾病甚至死亡，致死率可達2至3成。