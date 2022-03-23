花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感

台東省道台11線、23線，地震造成零星落石掉路面。(圖：成功警分局提供)

花東地區今淩晨1點06分起，接連發生有感地震 達47次，其中2次規模超過6，分別是6.6和6.1，民眾一整夜被震到不敢睡，甚至連香港 都有感，香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動維持數秒。中央氣象局說，6.6地震除了是今年最大，也是921大地震後，台灣本島或是沿海地區排名第四大地震；接下來3天內不排除還有規模5到6以上餘震。

「太可怕了！搖到懷疑人生！」長濱鄉李姓鄉民說，規模6.6地震發生當下，真的是天搖地動，客廳東西東倒西歪，搖晃持續有超過30秒，很嚇人。另有民眾說：「手機 一整夜國家級警報響不停，想睡也睡不著了」。

根據中央氣象局資料顯示，今天淩晨1點06分起至早上7點30分，花東地區接連發生47次地震，其中，1點41分及1點43分發生6.6及6.1級規模最大，5級以上也有5次，4級更超過10次以上。震央都集中在花蓮縣與台東縣交接處附近。

氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時說，規模6.6是今年最大地震，也是1999年921地震後強度排第四地震。不排除未來三天有規模5以上到6的餘震。他說，截至目前至少超過30個超過3餘震，小於規模3的餘震可能數量更多，今天也會不斷增加。

接連地震也讓靠近震央的台東縣長濱鄉、成功鎮及東河鄉傳出零星災情，包括有房屋女兒牆倒塌，也有飯店瓷磚脫落和店家架上物品掉落等，成功警分局及消防隊牆壁上也出現龜裂情形。另省道台11線、23線有零星落石，正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉。

花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。(圖：警方提供)

此外，成功地區因餘震不斷，部立成功分院病人也不敢待在病房，院方將病床推到戶外，點滴跟監測儀器也都推到戶外使用。幸接連地震沒有造成重大人員傷亡傳出。

這次地震同時勾起南投人對921當晚的回憶，不少人驚醒後，根本不敢睡，就怕噩夢重演，「差不多921的時間」、「搖超大力的，這感覺深深的回到921啊」；更因餘震不斷，不少人甚至將大門打開就怕有狀況來不及逃。