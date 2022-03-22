1天內3起停電 藍轟蘇貞昌「欠電院長」

台電表示，近年來鳥獸導致停電事故發生件數已降低，並以加裝驅鳥器、防鼠網等措施，降低鳥獸外物碰觸配電設備。（記者侯永全／攝影）

台北內湖、新北新店昨先後無預警停電，影響約8100戶，台電調查發現北市停電疑似鳥叼著鐵線在電線桿上築巢，導致電線桿冒火花短路，新北則因線路故障導致饋線跳脫；無獨有偶，高雄鳳山及大社區也有2403戶停電，台電說，鳳山疑打雷造成避雷器不良跳脫所至，大社則也因電桿上有禽鳥築巢樹枝碰觸設備誘發停電。

國民黨 文傳會主委凌濤昨說，24小時內三起斷電，雙北停完電換高雄，且3月至今已發生至少18起小規模無預警停電，明顯就是供電不穩定，但行政院長蘇貞昌卻好意思說「拜託民眾體諒」，「蘇貞昌果真是最『欠電』的院長」。還說蔡政府老用奇怪理由掩飾，「這次怪鳥巢、怪打雷，怪天怪地就是不怪自己」，「大家才要拜託蘇大院長承諾穩定供電。」

國民黨主席朱立倫21日到林口觀音寺參拜時也再度開酸，反正千錯萬錯都不會是民進黨 的錯。

對此，行政院長蘇貞昌表示，只要看現場就知道是鳥巢引起，卻又要歪樓到政治去，這不是就事論事。

蘇貞昌也反酸，若就實際數字，國民黨執政一年動物侵入停跳電3000多起，現在已經降到2000件，甚至就任三年來剩下1000多件，這都是事實且有據可查。

高雄市長陳其邁昨赴議會做施政報告，國民黨團也聚焦停電問題猛攻，還要求議場關燈，並送上「國泰民安」蠟燭反諷，要求市府代位求償，賠償市民停電損失。陳表示已向台電表達嚴正立場，指會全力協助民眾求償。

高雄大社區和平路一段與大社路口電桿，因禽鳥築樹枝碰觸設備，造成約887戶停電。（記者陳弘逸／翻攝）

北市內湖區成功路五段至金龍路周邊，昨凌晨2點1分開始約3000戶受影響，台電緊急派員搶修後，3點30分起陸續復電。但許多網友留言問「這次會是什麼動物？」

新北新店區祥和路等路段昨早7點21分停電停電，共5097戶受影響，時值上班尖峰，不少民眾措手不及，有的汽車 卡在車庫出不來，有的要從高樓徒步下樓，台電搶修後約九點半復電。

高雄鳳山區中興街、裕昌街一帶，昨早10時5分許共1516戶傳停電，接著10時20分換大社區民權路、中正路一帶傳887戶停電，這也是該區一周內第二起因「鳥」而起的停電事故。

台電說，近年來鳥獸導致停電件數已呈現降低趨勢，從2012年的2838件降到2021年的1780件，而今年至2月底止共發生100件，也以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。