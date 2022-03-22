新聞評論／鄭運鵬促廢考國文 忘了愛掉書袋的蘇貞昌

民進黨立委鄭運鵬21日於立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔，建議國考應廢考國文。（取材自國會頻道）

高普考明年起將刪除列考公文，民進黨 立委鄭運鵬21日在立院質詢時呼籲考選部國考也應廢考國文，並引述前考委林玉体和李慶雄等人過去提案指出「年輕人不應把青春浪費在古文上」，他強調「國考考這個有什麼意思？花錢補習，考過又用不到」，提議一出引發熱議。平時最愛幫執政黨塗脂抹粉的鄭運鵬，不妨去問問最愛掉書袋的行政院長蘇貞昌覺得古文重不重要？

這幾年隨著教改推動，再加上課綱刻意去中國化的教育 ，教材大幅縮減了文言文的比率，而國文時數也比過去縮減。這樣的效應這幾年已逐漸出現，不少資深文官感慨，很多年輕公務員送上來的公文經常語意不順，錯別字很多，平心而論，相較過去公務員，國語文能力確實滑落不少。公務員不僅常有文書撰寫需求，還要與民眾溝通，起碼要能把自己的想法及邏輯表達清楚，國文底子不重要嗎？

鄭運鵬說，像《四書》、《戰國策》和《赤壁賦》這些根本都是用不到的東西，何必要考？照鄭運鵬的邏輯，生活中頂多用到加減乘除，何必學數學？鄭運鵬把古文跟白話文完全切割，事實上，白話文是從古文基礎上衍生而來，許多流傳迄今的古文都已是經典。不然就看看蘇貞昌好了，雖然蘇貞昌給人霸道形象，卻動不動就喜歡引述古文。去年11月立院總質詢結束發表感言時，就來個古文大噴發。

他先是引用《論語》曾子曰：「每日三省吾身」，又說自己有些時候可能不討喜，但子曰：「但鄉人皆好之，不如鄉人中之善者好之，其不善者惡之，可也」。蘇貞昌又再引用蘇軾的《水調歌頭－黃州快哉亭贈張》，表示在辯論過程中，可以「一點浩然氣，千里快哉風」，末了還說「天地有正氣，雜然賦流形」，蘇貞昌再引用文天祥的《正氣歌》，表示自己相信「於人曰浩然，沛乎塞蒼冥」。

雖然蘇貞昌引用這些古文，讓人感覺很違和，他的表現也跟引述的內文有十萬八千里遠，但不正是體現了古文在生活中還是用得上嗎？鄭運鵬「用不上就廢了」的說法，不禁讓人想起他的同黨立委何志偉日前在政論節目上說，這一代年輕人打電動超強，未來其實這些新的武器、戰備等，只要把東西寫得很清楚，就像打電動一樣，那些年輕人打電動，可能3、5分鐘就直接上手了。

把新武器比喻像打電動，難怪台灣的年輕人不怕戰爭，反正沒玩過game over再來一次，但真實的戰爭中死了可以復活嗎？只能說，鄭運鵬跟何志偉真是國會庸俗化的一記縮影。