41%成大生想當「躺平族」 賴清德傻眼神回一句話

副總統賴清德21日晚間受邀到成大與學生座談。（記者修瑞瑩／攝影）

副總統賴清德 晚間到成大與學生座談，談未來世界將面臨的挑戰，並當場線上調查學生未來想做什麼，結果有41%的學生想要做「躺平族」，讓他傻眼，但是他仍鼓勵學生應該要迎向未來、接受挑戰，蛻變為一隻美麗的天鵝。

晚間的活動由成大研究生協會主辦，賴清德1991年從成大後醫系畢業，返校以「未來，南方，青年」為題，對約200名學弟、妹演講與座談，一開始就以掃描QR Code的方式，調查並統計現場學生未來的志向。

結果有41%的學生選擇「躺平族，阿姨我不想努力」項目，36%選擇專業職業、24%選擇創業、18%選擇公職，還有16%選擇從政。

賴清德看到調查結果，開玩笑表示，「要先找到可以訴苦的阿姨」才行。

曾經擔任過賴清德老師的成大教授湯銘哲，在場憂心表示「如果大家只想躺平，要怎麼樣才能夠成為天鵝」，而研究生協會會長詹承翰則表示，資訊爆炸時代，年輕人可能因為資訊太多，而對未來感到茫然，才會想要當躺平族。

現場學生並表示，年輕人不婚不生，主要就是高房價 ，也有學生表示，年輕人畢業後找不到工作，但企業卻提供很多職缺找不到員工，兩者產生無法對應的情況，這是台灣的問題，還有學生遲到台灣對資訊產業並不重視，發展不好。

賴清德則表示，政府有責任減輕年輕人的負擔，目前對於房價、生育補助、減稅等，都有積極在做，未來會繼續努力。

賴清德在演講中提到影響未來的4大因素，包括疫情、地緣政治、工業4.0以及氣候變遷 。同學應該注意世界的變化，培養自己成為跨域的人才，才能因應未來的變局。