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陳其邁滿意度78%…空汙低薪高房價 高雄3劣勢

台灣新聞組／台北22日電
高雄市長陳其邁平常心看待民調。(記者劉學聖／攝影)
高雄市長陳其邁平常心看待民調。(記者劉學聖／攝影)

聯合報系民意調查中心民調顯示，在六項施政指標中，高雄市府在防疫和維護市容環境的施政成果最獲市民肯定，滿意度皆破八成；醫界出身的高雄市長陳其邁在防疫措施獲得市民肯定，但陳其邁施政滿意度七成八，在六都僅排第四名，陳其邁上任一年七個月，已經沒有蜜月期。

此外，藝文活動提供是高雄市的最大優勢，但空汙問題、房價過高和薪資水平過低、就業機會不足則為三大劣勢；超過45%市民覺得最應優先改善的是空汙問題，42%抱怨房價過高、42%不滿薪資水平過低和就業機會不足。

陳其邁2020年8月上任喊出「兩年拚四年」推動產業轉型，雖成功引進台積電，招商累積投資上看5000億台幣，但市民仍未普遍感受到台積電的經濟效益。

具體從經濟、交通、治安、市容環境品質、防疫及長照資源提供等六大面向評價高雄市施政現況，市府在防疫、維護市容和環境品質的表現都獲得八成市民肯定，不滿意僅約一成五。

維護治安和促進地方經濟發展的表現，分獲69%和67%的市民好評，各有25%20%的人不滿意；改善交通方面，則有62%市民表示滿意，31%不滿意。

防疫獲肯定 長照待努力

各指標中，以提供長照資源和服務表現的滿意度最低（52%），主因近四成市民不清楚或無法評價，僅8%不滿意。民調顯示，「醫生市長」的防疫措施雖獲得肯定，但長照成績仍待努力。

了解市民不滿意交通、防疫及市容維護的原因，在可複選的情形下，不滿意市府改善交通表現的市民中，抱怨車多壅塞常塞車（27%）和道路常施工或坑洞多（26%）的比率最高，也有二成不滿意常有交通違規情形。

不滿意市府維護市容和環境品質的市民，以抱怨市容髒亂（34%）和空氣差影響健康（19%）為主；不滿意防疫表現的原因，則以市府防疫作為不夠積極（18%和確診人數多（16%）等為主要理由。

84%市民認為住在高雄市令人幸福，幸福感在六都排倒數第二名，僅優於台北市。調查發現，17%市民有移居其他縣市的念頭，想移居台中市的占比（27%）最多，其次為台東縣（18%）及台南市（10%）。

高雄市各項施政滿意度
高雄市各項施政滿意度

防疫 長照 台積電

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