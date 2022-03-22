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熱水器險害命 房東涉過失被判刑

記者張議晨／高雄22日電
沈姓房東將屋外型熱水器裝在無對外窗的陽台，造成房客一氧化碳中毒，被法院判刑3個月。 (圖：新竹市消防局提供)
沈姓房東將屋外型熱水器裝在無對外窗的陽台，造成房客一氧化碳中毒，被法院判刑3個月。 (圖：新竹市消防局提供)

高雄詹姓姊妹以每月1萬3000元(台幣，下同，約450美元)向沈姓房東租屋，同期入住還有郭姓女子、詹妹黃姓男友共4人，4人入住2個月，詹妹和黃姓男友一氧化碳中毒，送醫撿回一命。檢警發現陽台裝的是「屋外型」熱水器，沒有強制排氣設備，害兩人中毒，沈姓房東卻辯稱是房客燒炭，不被法官採信，依過失傷害罪判沈男3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，2018年7月2日，詹姓姊妹花與郭姓女友人合租這間房，詹妹與黃男合住主臥室，詹姊、郭女則住在屋內其他房間；4人入住2個多月後，2018年9月11日、12日凌晨，詹妹、黃男兩人洗完澡後在房內睡覺，突然出現頭暈、癲癎症狀。

黃男趁著意識清醒，跑出房間向其他人求援後倒地，詹姊進到房間後，目睹胞妹躺在床上抽蓄、口吐白沫，立即和在場的蕭姓男友、郭女將兩人送醫，診斷後確認是一氧化碳中毒，兩人腦部都有因中毒受到神經性損傷，詹女、黃男懷疑是屋內陽台通風不良，熱水器燃燒產生的一氧化碳飄入屋內，才害他們中毒，因此告沈姓房東過失傷害。

但沈男反駁，稱案發當天沒人使用熱水器，且案發之前，詹女等人因臥室漏水，早就交回鑰匙要外出暫住飯店，誰知道他們案發當天還跑進去住；沈男還反咬是詹女、黃男攜手燒炭才造成中毒。

法官調查，房東也未在臥室出現漏水後，收回房間鑰匙，雖房間漏水，但案發當天天氣好、床鋪乾燥，詹女等人入住主臥室，本屬合理。另根據屋內其他人證詞，確認屋內無炭火、燒炭殘留物，且黃男倒地前，有向屋內其他人求援，因此認定兩人並非燒炭中毒。

雄院另請台灣燃氣器具研發中心鑑定，該報告調查發現，雖然陽台、主臥室間還有其他窗戶，但窗戶並非氣密窗，一氧化碳仍可能透過窗戶縫隙流入臥室內，另外，陽台雖有加裝排風扇，但該排風扇只適合瓦斯消耗量在1萬千卡以下熱水器，而本案熱水器瓦斯消耗量是1萬8920千卡，因此不能用排風扇排氣，而是應依其裝設規定裝設於屋外。

法官認為，沈姓房東有提供安全居住環境的義務，本應注意屋後陽台僅有一扇對外窗，應改裝其他熱水器或加裝強制排氣設備，以免一氧化碳充斥屋內無法外散，因此認定沈男有過失，考量他迄今仍未與詹女等人和解，依過失傷害罪判沈男3月徒刑，得易科罰金。

房東

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