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少年光天化日猥褻女童 辯稱：茶店仔學來的

記者簡慧珍、林宛諭╱綜合22日電
彰化縣一名國三男生涉犯猥褻鄰居女童，被移送少年法庭後責付法定代理人帶回管教。(記者簡慧珍／攝影)
彰化縣一名國三男生涉犯猥褻鄰居女童，被移送少年法庭後責付法定代理人帶回管教。(記者簡慧珍／攝影)

彰化縣一名國三學生19日在公園光天化日猥褻鄰居女童，女童哥哥撞見報警，少年承認，稱是跟男性長輩到「茶店仔」，模仿大人「一些動作」，被依猥褻罪嫌移送少年法院，法官裁定責付管教，縣府要求加強輔導。

縣府教育處說，這名國中生有學習障礙，偏差行為是大人造成，未來除了學生個人，也會按照新的家庭教育法與輔導法相關規定，對學生家庭作系統性輔導。

警方調查，女童和哥哥19日出門看廟會，遇到國中少年，三人結伴到公園玩，女童哥哥去雜貨店買零食時，國中生趁帶女童溜滑梯，涉嫌脫下女童內褲猥褻，女童哥哥回來撞見，求助社區婦人制止和報警。

國中生隨後離開遇到舅舅主動告知此事，被舅舅帶回現場道歉，此時員警趕到，國中生承認「事情是我做的」，被帶回偵詢。

國中生說，曾經跟男性長輩到「茶店仔」，看見男生和女生「做一些動作」，所以也對女童那樣，他不知道那不能做。

社會處說，國中生是中低收入戶，父親失業酗酒，家中成員多人都有學習障礙或輕度智力障礙，但多未取得身障手冊，家庭教育幾乎失能；大人帶他到「茶店仔」學不當舉措，造成嚴重偏差行為，家庭親職功能令人憂心。

校方說，國中生上課常「有聽沒有懂」，屢犯錯卻不知錯在哪，若接受鑑定到特教班上課，有師長緊盯，或許不會犯下今天的錯。

教育處表示，將協助後續相關處遇，另督導學校落實性別平等教育，協助學生建立正確性別觀念。

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