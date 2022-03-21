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抗議調職 中隊長竟鎖槍械室搞直播

記者陳宏睿／台中21日電
保七三大二中隊長莊理德（圖） 日前將自己反鎖在駐地槍械室 ，二度臉書直播現場狀況。（圖：摘自保七三大二中LINE群組）
保七三大二中隊長莊理德（圖） 日前將自己反鎖在駐地槍械室 ，二度臉書直播現場狀況。（圖：摘自保七三大二中LINE群組）

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德不滿調職處分，前天深夜利用職權將自己反鎖在隊部槍械室，再發文向媒體控訴、要求監委主持公道，還揚言「準備使用必要手段」，驚動總隊和警政署長官前往疏處，僵持三個多小時後落幕。

該中隊編制46人，槍械室有46把短槍、八把長槍，短槍子彈3060發、長槍子彈1600發；莊理德行徑造成全隊三個多小時「武力真空」，一旦發生突發狀況，後果不堪設想，保七總隊昨決定將莊依恐嚇罪送辦，並報警政署議處違法亂紀行為，原調職處分不變。

48歲莊理德警專12期畢業，從警27年，在保七三大二中任職五年二月，去年8月才升二線二星中隊長；他曾在2019年10月、2020年11月，分別因言詞騷擾女警、勤務中參加飲宴未依規定，遭記申誡。

今年2月8日，莊被檢舉勤務中飲酒，總隊查證屬實，將莊調回總隊警務員，明天生效。

莊認為遭匿名檢舉導致不公待遇，前天深夜11時許，以清點槍彈為由向值班台領取鑰匙，將自己反鎖在槍械室內，把一篇3000字文章、自錄影片發到媒體群組，控訴處分不符規定、比例原則，揚言「用最激烈手段，平反職場霸凌」，要求媒體聯絡監委。過程還二度開臉書直播。

保七總隊長李政曉、警政署駐區督察先後趕抵，連番上陣向莊喊話，動之以情、說之以理，勸莊顧慮高齡母親，僵持三個多小時後莊態度軟化，昨天凌晨三時許離開槍械室。

李政曉說，莊不服處分，可依規定提出救濟，卻以激烈手段表達訴求，槍械涉及個人、同仁安全，「此風不可長」，依恐嚇罪報台中地檢署偵辦；另陳報警政署調查違紀，追究相關責任，原調職處分也不會改變。

保七三大二中隊長莊理德日前將自己反鎖在駐地槍械室（圖） ，二度臉書直播現場狀況。...
保七三大二中隊長莊理德日前將自己反鎖在駐地槍械室（圖） ，二度臉書直播現場狀況。（取材自臉書）

臉書 霸凌

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