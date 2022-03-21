鐵片奪女師命 前車掉落、後車輾壓… 警比對2000車揭真相

屏東縣警方在掉落斷裂鐵片的肇事曳引車輛採證（圖）。曳引車上的零件「後前補助鋼板座」在車輛行駛途中突然斷裂。（記者劉星君／翻攝）

高雄中山高中62歲李姓女老師17日上學途中，開車在台88線快速道路時遭對向飛來鐵片砸死，警方比對近2000筆車籍資料，查出是侯姓男子駕曳引車先掉落零件，十多分鐘後許男駕駛另輛曳引車行經再壓到鐵片彈飛，不偏不倚砸中李女。二人被通知到案都一臉錯愕，不知釀禍，均依過失致死罪嫌送辦。

警方說，案發三天動用六十二名警力過濾近二千輛車，猶如「大海撈針」；家屬感謝警方努力，目前全力辦好李老師後事。

奪命鐵片是新凱320車型曳引車零件「後前補助鋼板座」，長30公分，重4.9公斤，有六個鑽孔，通常和避震簧片鎖在一起，是輔助零件；警方拿鐵片查訪釐清用途後，再以鐵片追車、以車追人。

根據監視器，警方18日找到壓飛鐵片的曳引車許姓駕駛，許說完全不知情；他駕駛的日系曳引車與肇事鐵片所屬車型完全不同，警方研判掉落另有其人。

警方時間往前追，監視器拍下案發前十多分鐘有一輛曳引車經過，就是新凱320車型，根據車號查出車主，前天找到駕駛侯男；侯當時正在跑車，見警察 上門一臉錯愕。

侯說，當天卸完貨要回台南，開車時不知零件掉落，因日前有接到監理站抽驗車輛通知，卸貨完開到保養廠做驗車前檢查，保養廠的人有說「零件少了」。但他這幾天都在上班，沒看新聞，不知道死亡事故和他有關。

警詢後將二人均依過失致死罪嫌函送法辦，侯男車輛掉落零件，另依道路交通管理處罰條例開罰。