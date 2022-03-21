日本核廢水最快明年排放入海 台灣專家觀察團將赴日

立法院教育及文化委員會21日邀請原能會主委謝曉星做業務報告並備詢。(記者吳姿賢／攝影)

日本 最快將於2023年春天將福島核廢水排放入海，國際原子能總署（IAEA）今年2月14日至18日已派遣專家調查團赴日，原能會主委謝曉星今天表示，我國專家觀察團確定將於3月23日至27日前往日本，為了尊重日本、也怕行程有變故，因此未於第一時間公開。

謝曉星今天出席立法院教育及文化委員會報告業務並備詢，有立委詢問台灣觀察團何時赴日，謝曉星表示，預計於3月23日至27日赴日，由於要尊重日方，不敢在第一時間說明，另外最大原因也是怕有變故，去年4月就曾說要組成調查團，但經過一年都還沒成行，加上3月16日晚上日本發生強震，當時也很擔心行程受到影響，沒有辦法盡早公布是有原因的。

立委林奕華質詢，原能會到日本是否會表達抗議立場？謝曉星說，去年第一時間他就已經表達反對，但目前已經要做、也唯一可以做的是，日本真的排放以後台灣應該如何管制、確保是否符合國際標準。

原能會今天上午發出新聞稿表示，為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，我國規畫籌組的專家觀察團已獲日方同意於3月23日至27日赴日。觀察團一行8人預計將在3月24日先與專家進行含氚廢水排放相關議題技術交流討論後，3月25日赴福島第一核電廠，實地了解含氚廢水相關設備與設施，並與現場人員進行交流。

原能會表示，由於此行赴日期間仍值疫情 流行期，故台灣觀察團團員均已完成3劑疫苗 接種，赴日期間亦將嚴格遵循相關防疫規定。