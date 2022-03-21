黑白集／全台頻傳火災 蔡政府竟當沒發生

美福倉儲18日晚間又復燃。(記者曾健祐／翻攝)

全台每天都在傳跳電，但政府從上到下推得乾乾淨淨，都說無關缺電。與此可堪一比的是，全台最近不斷驚傳大火，桃園頻率奇高，接連燒掉知名企業廠房倉儲，濃煙蔽天，灰燼飄到鄰近城鎮彷彿「下黑雪」。然而，從中央到地方無人過問，大家都把臉別開，就當作不存在。

這些火災不是三起五起，光是工廠火災，3月短短16天內就發生了九起。其中六起發生在桃園，包括知名的美福倉儲、家樂福倉儲，有的還是滅了又燃。如果把台中興中街的集合式住宅大火、高雄的森林火災、新竹的新桃電廠計算在內，祝融肆虐全台的程度讓人驚心。這些事故，都只是巧合嗎？

問題是，碰到這種「火瘟」，政府官員都退避三舍，大官的視察行程都閃避敏感地區。倒是大災區的桃園市消防局長動怒了，他反問：「為什麼發生火災，大家都在怪消防？」沒錯，負責工廠及建築安檢的工務和建設部門都有責任，但消防部門的安檢落實了嗎？台灣的消防標準與時俱進了嗎？

大火不斷，扣掉人為因素，不外設備老舊、設計不良所致。但不能忽略的是，近年台電頻頻斷電、跳電、降載，亦可能造成各種設備短路或耐受力減損，導致事故頻仍。以蘇貞昌院長的辯才過人，既能在國會滔滔駁斥群雄而面不改色，能否以同樣的悍然處理火警公安 ？