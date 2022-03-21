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新聞評論／蔡政府對人民錙銖必較 對高端數十億元一揮

聯合報社論
健保部分負擔調整方案預定5月上路，未來至醫學中心就醫，自費金額恐從台幣600、700元增加至1200。圖為民眾在醫院診間外等候看病。(記者陳正興／攝影)
健保部分負擔調整方案預定5月上路，未來至醫學中心就醫，自費金額恐從台幣600、700元增加至1200。圖為民眾在醫院診間外等候看病。(記者陳正興／攝影)

政府宣布調高健保部分負擔，一般藥品及慢性病處方箋若藥價超過100元(台幣，以下同)，將依藥價加收20％，基層院所及地區醫院上限為200元，區域醫院及醫學中心為300元。檢驗費用若超過500元者將加收部分負擔，為鼓勵分級醫療，經轉診者加收10％，未轉診者則加收20％，各有上限。新制將於5月上路，預估有近1500萬人受到影響，可為健保挹注107億元經費。

表面上看，新增調漲的費用皆只在幾百元之譜，看病民眾不致難以負荷；但對多病弱勢家庭而言，累計下來仍是不小的負擔。更別忘了，政府去年才調高健保費率，一般保費及補充保費同步調高10.23％，幅度不小，所有人的支出都加重了。當時衛福部稱是為了「維持健保收支平衡」，部長陳時中更掛保證：「兩年內不再調高」。誰料，如今陳時中又以健保總額將破8000億元、健保準備不足為由，迅速宣布調漲費用。

健保制度若要可長可久，必須依靠合理的收費和給付制度來維持，以確保醫療品質和國民健康同步增長，這點毋庸置疑。但目前的狀況，健保制度的改革都只在收費的皮毛上打轉，既無法透過給付設計刺激醫療品質的提升，又無法杜絕不必要的浪費，只能追著不斷高築的財務支出漲價。就這點而言，衛福部的表現令人失望。

以這次調漲為例，政府去年剛剛調升過費率，陳時中又承諾兩年內不再調高；如今，又以健保總額將突破8000億為由宣布調高部分負擔。這樣出爾反爾，不算失信於民嗎？何況，調高部分負擔，只不過是為增加近百億元的收入，卻有1500萬人遭政府剋扣。對比之下，衛福部獨厚高端疫苗，不斷放水讓它利用「橋接」免做第三期人體實驗，便直接緊急授權生產；且不問國人之實際需要，便逕自花費40多億元公帑買進500萬劑高端。如此，不嫌太厚愛高端、而苛待百姓嗎？

之所以要提高端作為對比，主要是政府簽約買進的500萬劑高端疫苗，因無法取得國際社會的承認，因此乏人問津，目前仍有279萬劑打不完。由於這些疫苗都已接近其效期，其中最早過期的一批就是3月20日；其餘的高端疫苗，則最晚將在6、7月間全部過期失效。陳時中日前在立法院備詢時稱，過期的疫苗，「只能銷毀」。換言之，價值20多億元的疫苗，除非能送出，否則將全部打水漂。但是，又有什麼國家此刻願接受這批科學程序有瑕疵的疫苗？

蔡政府對高端的厚愛及偏袒，不僅是放水給予緊急授權，更包括了草率簽約虛擲公帑，及任意展延效期。在高端疫苗實驗跳躍、效果未明的情況下，衛福部就貿然下單採購500萬劑，且價格比成效最佳的莫德納苗還高出兩成。這若不是政府圖利高端，就是任人宰割。此外，在鬧出人命而施打民眾觀望的情況下，政府仍持續接受高端供貨，並將疫苗原本僅六個月的效期展延到九個月；這些作法，合理嗎？

無論如何，衛福部用「拔鵝毛」的手法調漲健保部分負擔，是看準百姓不會掙扎；但別忘了，被拔毛的並不都是肥鵝。更可議的是，政府對一般民眾錙銖必較，對高端卻是大手一揮數十億，毫不在乎。如今，將有20多億的疫苗遭到「銷毀」，陳時中談起來，也是像打個水漂那麼輕鬆，絲毫不覺得自己當初的偏執與偏袒決策有何可議之處。看不到20多億的公帑損失，卻汲汲於拔取庶民的百元之毛，這是官員冷熱兩極的偏差世界。

高端疫苗 健保 陳時中

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