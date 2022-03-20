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南投一晚7震 震央全一樣 網友驚呼「有地鳴」

台灣新聞組／南投20日電
南投縣竹山地區19日晚間發生規模5.1地震，劇烈搖晃讓不少民眾驚嚇。（記者江良誠／翻攝）
南投縣竹山地區19日晚間發生規模5.1地震，劇烈搖晃讓不少民眾驚嚇。（記者江良誠／翻攝）

南投縣19日晚間連續發生七起地震，根據氣象局地震報告顯示，七起地震的震央全都是同一地點，位在南投縣竹山鎮。

本報系聯合報報導，其中23時23分發生芮氏規模5.1地震最為劇烈，地點在南投縣政府南方29.4公里，位於南投縣竹山鎮，最大震度在雲林縣草嶺、斗六、嘉義縣阿里山、南投縣信義鄉和彰化市各有4級，南投縣各消防分隊回報，並無災情傳出。

其他五起則是規模在4以下的小區域地震，然而這七起地震全都位在南投縣府南方29至30公里處，即為竹山鎮，地震深度也都在14至15公里不等。

南投地區不少民眾表示，地震發生前聽到明顯「嗡」的一聲地鳴，隨後不到五秒鐘就感到房屋劇烈搖晃，不少人直說「好大，嚇死寶寶了」「恐怖」，也有民眾說，是收到災害防救中心地震簡訊被嚇到。

台北中國時報報導，不少人也擔憂地震如此密集，未來幾天內會不會有更大規模地震，有網友提到慶幸震央是在竹山，而非旁邊的梅山斷層，「梅山斷層震下去不是開玩笑的」、「希望是梅山斷層壓力釋放一個個放掉，不然不是開玩笑」。

台灣梅山116年前，也就是1906年曾發生規模7.1強震，當時造成1258人死亡，2385人受傷，且由於接下來數日餘震不斷，導致救援工作數度停擺，嚴重妨礙搜救進度，為台灣史上傷亡第四慘重地震，此次地震更導致長約13公里的梅山斷層形成。

地震 阿里山

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