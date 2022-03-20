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台士官酒駕撞死婦 肇逃燒車滅證 陸軍重懲撤職

記者胡蓬生、周志豪／苗栗20日電
26歲袁姓士官19日清晨在苗栗市酒駕撞死老婦人後逃逸，還將肇事的賓士車燒毀滅證。（圖：讀者提供）
26歲袁姓士官19日清晨在苗栗市酒駕撞死老婦人後逃逸，還將肇事的賓士車燒毀滅證。（圖：讀者提供）

袁姓陸軍士官昨天清晨在苗栗市酒駕，撞死劉姓婦人後逃逸，事後還將肇事賓士車開到偏僻處，不僅拆除車牌還縱火滅證，由於袁男案發前曾被警方盤查，身分旋即被掌握，袁男到案後謊稱車子被偷了，直到警方調出監視器，才坦承酒駕肇逃，酒測值達0.64，檢方訊後以逃亡串證之虞聲押禁見，法院裁准羈押。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，對此不幸憾事至感痛心，將依「刑懲併行」原則，重懲撤職。教準部也指出，將把相關行為納入軍、法紀教育宣教重點，維持軍譽。

袁男（26歲）父親在醫院工作、母親是護士，肇事的賓士車是二手車，家境不如外界想像富裕，袁父很擔心賠不起被害人，一度向警方表達想去死者靈前上香，但警方擔心激化家屬情緒勸阻暫緩。

袁男前晚與朋友在一家KTV飲酒作樂到清晨，酒駕高速擦撞晨運的77歲劉婦，劉婦整個人被撞飛彈起，倒在路旁的機車旁，袁男此時加速逃逸，把車開往市郊地帶，拔掉車牌縱火燒車，劉婦則送醫不治。

警方接獲火警通報趕往現場，根據肇事現場監視器比對，發現該車為肇逃車輛，車主是警方稍早在KTV臨檢時，盤查過的袁男，立即通知到案說明。

昨天上午7時，袁男在父親陪同下到案，他先辯稱車子被偷了，不知發生什麼事，對細節交代不清，警方提示肇事路段監視器，確認他在KTV受檢時，身穿黑色Ｔ恤，肇事後曾返家換衣服，再到棄車現場縱火，隨後又回家換衣變裝。

袁男見紙包不住火，坦承酒駕肇事，隨後被帶往火燒車現場，警方在數百公尺處的竹林及水圳邊，找到拆除棄置的兩面車牌。

縱火 教育 二手車

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