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女大生花1.7萬買豐胸產品 認賠不想吃 竟被恐嚇妨害商譽

記者邱瑞杰／基隆20日電
基隆市19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了1萬7千元買來豐胸茶包、乳液後，不想使用產品還遭嚇提告。（記者邱瑞杰／翻攝）
基隆市19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了1萬7千元買來豐胸茶包、乳液後，不想使用產品還遭嚇提告。（記者邱瑞杰／翻攝）

基隆市1名19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了台幣1萬7千元(約599美元)買來豐胸茶包、乳液。賣方要求她回報飲食情形，女大生察覺產品劣質且成效不佳，不想繼續使用，竟還被恐嚇未完整接受療程，造成商譽受損將提告，還好有朋友勸阻並報案，女大生才未再上當。

據了解，女大生是在Instgram上看到詐騙集團的豐胸產品廣告，依照廣告指示填寫姓名、電話等個人資料，並加入LINE好友，詢問產品詳細資訊。

詐騙集團傳送許多「成功案例」給女大生參考，女大生看過後相信產品的效果，付了1萬7千元購買產品後，收到未標示生產廠商和成分的豐胸茶包、乳液。詐騙集團為使女大生不起疑，還要求女大生回報飲食情形。

女大生因認為產品劣質，而且成效不佳，不想再與對方有所糾葛，封鎖賣家。過了半年，女大生收到簡訊，指她未完整接受療程，造成商譽受損，已向司法機關提起告訴，要求女大生加入LINE好友進行協商，以免被起訴。

女大生社會經驗不足，按簡訊指示加入LINE好友後，再一次面臨詐騙危機。所幸女大生朋友得知後，告訴她這是詐騙行為，並上網搜尋類似案例給她參考，她才沒有再次被騙。

基隆市警局刑警大隊表示，詐騙集團詐騙手法變化莫測，不再侷限過往的「猜猜我是誰」、「假網拍」等手法。詐騙集團也會利用在社群網路張貼廣告，騙取民眾信任後進而行騙。民眾如對身體狀況有任何疑問，應洽詢專業醫師協助，切勿購買網路來路不明物品。

基隆市19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了1萬7千元買來豐胸茶包、乳液後，...
基隆市19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了1萬7千元買來豐胸茶包、乳液後，不想使用產品還遭嚇提告。（記者邱瑞杰／翻攝）
基隆市19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了1萬7千元買來豐胸茶包、乳液後，...
基隆市19歲女大生相信詐騙集團豐胸產品廣告，花了1萬7千元買來豐胸茶包、乳液後，不想使用產品還遭嚇提告。（記者邱瑞杰／翻攝）

詐騙集團 LINE 社群

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