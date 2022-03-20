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接連停電補破洞？ 工程會規畫改制國土安全組織

記者侯俐安／台北20日電
台灣接二連三發生區域型停電，蔡英文總統認為情節重大，研擬工程會規畫改制國土安全組織。（本報資料照片）
台灣接二連三發生區域型停電，蔡英文總統認為情節重大，研擬工程會規畫改制國土安全組織。（本報資料照片）

台灣自三○三大停電後，接二連三發生區域型停電、桃園機場工人偷電纜線跳電等事件，蔡政府警覺關鍵基礎設施不足。行政院上周為此召開會議，定調從組織、人力、安全管理三方面著手，行政院公共工程委員會也將增設兩署，並改制為國土安全組織，預計本會期提組織法，目標明年掛牌上路。

三○三大停電全台549萬戶停電，緊接著再發生桃園機場停電，肇因指向兩工人行竊電纜線，且兩人有多項前科。電力設施脆弱、國門輕易遭破壞，蔡英文總統認為情節重大，16日找行政院國土安全辦公室及交通部等單位開會；國土辦隔日再召開會議，針對平常關鍵基礎設施研議改革方向。

該場會議定調現在屬「非平常時期」。黨政人士指出，由於「關鍵基礎建設」是戰時首要摧毀對象，現在雖未分平時戰時，仍應其視為第一要務，常態性部署安全防護，並從組織、防護人員、安全管理，規畫常備兵力及快速提升防護能量方案。

根據初步規畫，組織層面將從行政院組織架構調整，行政院將提出組織法案，在工程會下設「基礎設施保安署」、「安全防護署」，並在本會期就提出組織法案，力拚明年元旦掛牌。

其中「基礎設施保安署」採軍警合編，初期配置5000人進駐，任務包含設施及配置防護。警力方面，初期抽調保安警力2000人；加上已進駐之保警1000人，總計3000人。軍力方面，明年5月前國防部撥派2000人。值得注意的是，該場會議也曾討論「未來徵兵制恢復後」，將撥派1萬5000人進駐。

「安全管理署」的任務則包含安全管理機制、系統標準、監控及檢測，並導入現行國土辦業務。知情官員指出，工程會改制國土安全組織後，名稱應會有所調整，但是否改為「國土安全部」，由於涉及組織架構，是否為「部」層級，仍須研究，但未來副首長一人將由具有軍、警、國土專業人士出任，既有公共工程業務不變。

至於新組織未來管轄範圍，官員指出，營運仍是原單位管轄，本次檢討是從工程前期，從發包、執行就要從旁協助與了解，尤其防恐方面，須在安全防護增加警力與兵力。

全案需修正組織法等相關法規，行政院預計本會期提組織法案，力拚明年元旦掛牌。行政院表示，涉及層面廣泛，相關細節仍在規畫。

機場 檢測 國防部

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