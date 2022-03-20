軍警進駐工程會監控 國民黨憂警總復辟

國民黨文傳會副主委兼發言人黃子哲（左）質疑，行政院公共工程委員會研擬改制為國土安全組織，調派軍警進駐，宛如「警總復辟」，造成民主倒退。 （本報資料照片）

台灣頻頻停電事件讓蔡政府提高到國安層級，研擬讓行政院公共工程委員會改制為國土安全組織，調派軍警進駐。知情人士指出，蔡政府規畫此事多年，是為在關鍵時期保護基礎設施；但立委與軍警人士則擔心疊床架屋、且宛如「警總復辟」，造成民主倒退。

國民黨 文傳會副主委兼發言人黃子哲質疑，未來連大批軍警都要編入工程會，雖名為防護關鍵基礎設施，但公共工程多由民間公司承攬，屆時恐實則對社會進行全面性監控，簡直是民主倒退，離譜至極。

立委洪孟楷表示，近期接連發生區域型停電，執政黨皆稱是「小動物、工程師誤觸」，卻大動作提高到國安層級，似乎也代表執政黨認定接連停電「不是表面的原因」？他說，若是組織犯罪，應從犯罪調查下手，而非讓將軍警當成24小時保全，尤其現有警力業務繁雜，此一規畫明顯作秀大於實質；且藉此機會讓軍警進入，難道要回到三、四十年代「小心匪諜就在你身邊」？

軍警人士指出，機場、台電本來就有警政署負責安全防護，再增加機關管理是否疊床架屋？尤其在工程會轄下成立「署」列管，與警政署皆屬三級機關，警方到底要聽命於誰？指揮體系是否混亂？

相關規畫還包括動用恢復徵兵制後的兵力，黃子哲批評，顯見政府說義務役役期延長尚在檢討，根本是公然說謊，事實上早就已經定案。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從歷史上來看，類似例子是中共的武警部隊，且是近年武警改制之前的武警部隊（如今武警都已經不管護林、護路、水電、金礦）。

揭仲表示，另外還有俄羅斯 的國家近衛軍，與烏克蘭 的國民警衛隊。這些部隊的緣起，都是蘇聯史達林時代的內務人民委員部（NKVD），當初史達林之所以要成立這個部隊，主要是對軍隊的效忠感到不放心。

揭仲質疑，政府檢討近日屢傳停電的結果，是要將工程會擴編為國土安全單位，大舉調駐軍警是否代表政府認定，近日的跳電等問題，都是遭到蓄意的破壞？

國民黨國際部主任黃介正認為，工程會的業務職掌與行政院國土安全辦公室相距甚遠，硬增不熟悉、未訓練、沒經驗的業務，不但不合適，且全民防衛動員、後備體系，在關鍵基礎設施防護的作為上，還沒有實驗編裝，沒想清楚，問題不得了。

黨政人士指，面對台海問題，台灣始終沒有明確整備，關鍵基礎設施防護須有所準備與升級，遇到準戰時期，才能有一支軍隊保護關鍵基礎設施。近期俄羅斯武力入侵烏克蘭事件，此問題更值得正視。