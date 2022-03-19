我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最新軍援數天內運抵烏克蘭 含標槍和刺針飛彈

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

追劇華燈初上 侯友宜噹成哥：破不了案就調邊緣地區

記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜今下午參加三峽綠茶季活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今下午參加三峽綠茶季活動。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜19日中午發臉書表示，看完華燈初上後，大家都在追問兇手究竟是誰，即使已有蛛絲馬跡也不能爆雷，因為刑警辦案原則就是偵查不公開！他說，華燈初上時空背景1988年，正好是他就在中山分局當刑事組長，條通更是他辦案每天必去的地方，「成哥啊！我當年可是拚了命把手中所有的刑案幾乎都偵破喔！千萬不要給組長漏氣，加油！」文末還TAG「楊祐寧你可以的」。

侯友宜下午出席活動時說，看到華燈初上，1988年剛好在那邊做組長，那時候大概是台灣治安最亂的幾年，大案、小案不斷，所以那時候真的當刑事組長，每天都沒辦法休息，帶著刑事組同事每天都是要破案、破案、再破案，所以案子到手裡一定要想辦法趕快破案。

影片來源：聯合新聞網

所以看到華燈初上只有一個感覺，要當成哥的人喔，要有能力破案，而且要快速的對被害者有交待，不然的話成哥就當不起囉，不過當年刑事組的同仁，沒有一個人這麼英俊，沒有一個那麼帥的啦，這個太英俊的話，很容易在破案過程引來很多想法，所以成哥加油喔，趕快破案喔，「我等著看，如果你不破案的話，你就當不了我的小隊長了，如果破不了案，就會把你調邊緣地區去。」

侯友宜接著說，條通是年輕時最多記憶的地方，不管是幾條通，其實那些有個地名啦，在三板橋，都是中山區林森北路，你不太會記得這些地名，不過幾條通都是滿滿的回憶，因為那是辦案、治安的重點，也是比較繁華、複雜的地區，所以燈紅酒綠就會帶來很多的挑戰，所以那是晚上一定會到那邊巡邏到半夜，甚至到天亮都是工作重點。

他說，這些都是當年的記憶，也是當年工作、維護社會治安，最喜歡、也能夠讓地方平靜，也要盡最大心力，當年所有的案子的過程永遠不會忘，所以經過每一條通都不會忘，那一家、這一家，曾經辦過什麼案子，大概都會記得，因為人生前半段都是在辦案。

針對部分有意參政藍營二代離開國民黨，侯友宜則表示，最重要的是要廣納年輕人的聲音，對他們的不管是在就業、求學、求職的過程當中，如何來幫助他們，找到他們的夢想跟希望，也要提供更多的機會，讓他們能夠在台灣這塊土地能夠屹立而不搖，就像今天辦的青年產業跟大學、跟社區來做結合，希望他們能夠根留新北，那這樣年輕人能夠築一個美夢，也讓年輕人能夠完成他們的夢想生活。

侯友宜 就業 夢想生

上一則

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

延伸閱讀

情人節曬愛…納豆爆出院 經紀人這麼說

情人節曬愛…納豆爆出院 經紀人這麼說
蘇貞昌嘆沒人感念 侯友宜回「好好做事」

蘇貞昌嘆沒人感念 侯友宜回「好好做事」
侯友宜、蔣萬安結盟？ 侯：我是我 蔣是蔣

侯友宜、蔣萬安結盟？ 侯：我是我 蔣是蔣
拚連任？攻2024大位？侯友宜：非自己能決定

拚連任？攻2024大位？侯友宜：非自己能決定

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
義大利電視益智節目出現台灣考題。(取自台灣駐義大利代表處臉書)

台灣人聽到「給愛麗絲」會做什麼？義大利益智節目難倒眾人

2022-03-13 15:12
美軍MH-60R反潛直升機。圖／美國海軍官網

台採購反潛直升機邀價書 美致函國防部否決

2022-03-17 16:22

超人氣

更多 >
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」
谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣

谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣