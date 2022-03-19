追劇華燈初上 侯友宜噹成哥：破不了案就調邊緣地區

新北市長侯友宜今下午參加三峽綠茶季活動。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜 19日中午發臉書表示，看完華燈初上後，大家都在追問兇手究竟是誰，即使已有蛛絲馬跡也不能爆雷，因為刑警辦案原則就是偵查不公開！他說，華燈初上時空背景1988年，正好是他就在中山分局當刑事組長，條通更是他辦案每天必去的地方，「成哥啊！我當年可是拚了命把手中所有的刑案幾乎都偵破喔！千萬不要給組長漏氣，加油！」文末還TAG「楊祐寧你可以的」。

侯友宜下午出席活動時說，看到華燈初上，1988年剛好在那邊做組長，那時候大概是台灣治安最亂的幾年，大案、小案不斷，所以那時候真的當刑事組長，每天都沒辦法休息，帶著刑事組同事每天都是要破案、破案、再破案，所以案子到手裡一定要想辦法趕快破案。

影片來源：聯合新聞網

所以看到華燈初上只有一個感覺，要當成哥的人喔，要有能力破案，而且要快速的對被害者有交待，不然的話成哥就當不起囉，不過當年刑事組的同仁，沒有一個人這麼英俊，沒有一個那麼帥的啦，這個太英俊的話，很容易在破案過程引來很多想法，所以成哥加油喔，趕快破案喔，「我等著看，如果你不破案的話，你就當不了我的小隊長了，如果破不了案，就會把你調邊緣地區去。」

侯友宜接著說，條通是年輕時最多記憶的地方，不管是幾條通，其實那些有個地名啦，在三板橋，都是中山區林森北路，你不太會記得這些地名，不過幾條通都是滿滿的回憶，因為那是辦案、治安的重點，也是比較繁華、複雜的地區，所以燈紅酒綠就會帶來很多的挑戰，所以那是晚上一定會到那邊巡邏到半夜，甚至到天亮都是工作重點。

他說，這些都是當年的記憶，也是當年工作、維護社會治安，最喜歡、也能夠讓地方平靜，也要盡最大心力，當年所有的案子的過程永遠不會忘，所以經過每一條通都不會忘，那一家、這一家，曾經辦過什麼案子，大概都會記得，因為人生前半段都是在辦案。

針對部分有意參政藍營二代離開國民黨，侯友宜則表示，最重要的是要廣納年輕人的聲音，對他們的不管是在就業 、求學、求職的過程當中，如何來幫助他們，找到他們的夢想跟希望，也要提供更多的機會，讓他們能夠在台灣這塊土地能夠屹立而不搖，就像今天辦的青年產業跟大學、跟社區來做結合，希望他們能夠根留新北，那這樣年輕人能夠築一個美夢，也讓年輕人能夠完成他們的夢想生 活。