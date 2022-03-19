台義爭親權 空姐打憲法官司暫留女兒

台灣詹姓空姐與義大利富商爭奪8歲女兒的監護權。（本報資料照片）

義大利 藍姓富商和詹姓空姐跨海爭奪八歲女兒親權，在改定親權結果未明前，法院裁定詹女應將女兒交付給藍男帶回義大利，本月14日為最後期限；詹女聲請停止執行，憲法法庭昨裁准停止交付子女，這也是憲法法庭首度做出暫時處分的裁定，裁定效力為六個月或宣告裁判前為止，女童暫時可留在台灣。

詹女委由律師針對最高法院確定終局裁定，聲請裁判憲法審查暨暫時處分，詹女主張，此次一去孩子將受到無可回復的權利損害，「不知何處是兒家？不見媽媽在哪裡？」，台灣不是海牙公約國，法院單向保障外籍生父，不顧本籍母女權益，歷審裁定皆未考量兒童表示意見權利、健康權、受教權和生存權，裁定理由不備。

憲法法庭認為，跨國父母如何對未成年子女行使親權，會影響子女身心是否健康發展，尤其法院裁定暫時處分若有不當，確實會讓子女權利受到難以回復的損害。

憲法法庭指出，最高法院維持一審裁定，認為詹女應將女兒交付給藍男，裁定是否牴觸憲法仍有待審查，但目前已經進入強制執行程序，確實具有急迫性、必要性，因此在裁判結果出爐之前，准許暫時停止執行交付子女。

全案緣起於藍男2007年在台認識詹女並交往，2014年未婚生下一女，2017年藍男以探望祖母為由，帶女兒回義大利，除提前帶女兒出國，且歸期一延再延，成為雙方官司引爆點。

詹女不滿飛往義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再私下把女兒帶回台灣，藍男不滿女兒被詹女帶走，2019年跨海提告，演變成搶人大戰。

台北地方法院受理兩人改定親權案，做出暫時處分，裁定詹女應將女兒交付給藍男，讓藍帶女兒回義大利同住，詹女提抗告、再抗告均被高等法院、最高法院駁回確定，但詹女卻長達二年未依裁定交付女兒，對非同住的藍男不友善。

藍男向台中地方法院聲請執行交付子女，原訂本月14日為最後期限，女童在期限前寫信給蔡英文 總統表示「我想留在台灣」，法院執行官與藍男14日到女童學校執行交付，但被校方拒絕。