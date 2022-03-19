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姦殺馬國女大生 梁嫌「再犯率逾五成」一審判死

記者陳弘逸、陳玫伶／高雄19日電
犯下性侵、殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案的男子梁育誌（中），一審18日以五大理由判決死刑。（本報資料照片）
犯下性侵、殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案的男子梁育誌（中），一審18日以五大理由判決死刑。（本報資料照片）

男子梁育誌被控前年隨機強擄長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生性侵、殺害棄屍案，橋頭地方法院審理後，昨天以梁是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過五成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

在押29歲的梁育誌昨被提訊聽判，聽到被判死刑時，態度平靜。在馬國的鍾母得知判決結果，哽咽受訪表示，後續還有二、三審，希望能維持原判。

判決指出，梁育誌2012年起陸續犯下六起女性內褲竊案；2020年9月30日，他開車到位於台南歸仁區性侵一名女學生未遂，之後又變本加厲，密集且長期間潛伏在當地高架橋下便道，預藏麻繩圈、望遠鏡等預謀犯案。

隔月的10月28日晚間8時許，他又停車在橋下觀察現場狀況及挑選下手對象，看到當時單獨行走、準備返回宿舍的鍾姓女大學生，便尾隨在後、強行壓制性侵，在長達70分鐘的綑綁性侵過程中，用繩圈勒死鍾女。

隨後梁在現場抽了菸，把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，還取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，於案發隔日下午3時棄屍阿蓮區大崗山路旁。

合議庭審酌犯案經過、死者解剖報告及梁的精神鑑定結果，發現梁在犯下性侵、殺害鍾姓女大生前，還先上網學習上吊結等犯案手法，認定全案屬於預謀且有計畫的犯罪，並非臨時起意；根據死者身上大面積傷勢，頸部被深壓程度，很快就陷入昏迷而失去呼吸心跳，但梁卻不顧鍾女生前的反抗、求饒，仍以凶殘手段性侵、勒死她。

此外，根據精神鑑定結果，梁屬性犯罪再犯率為最高的高危險等級，即使判處無期徒刑，但在假釋回歸社會後，再犯性犯罪或暴力犯罪的機率仍超過五成；包括15年後再犯性侵害犯罪比率高達52%，再犯其他暴力犯罪也達59%。

由於在鑑定過程中，梁的態度防衛，不願敞開心扉與家人溝通，難以期待他可真誠面對行為造成的錯誤，就連有親友、父母關懷下，都能從偷竊內褲進化到隨機強制性交、殺人重犯，若服刑25年後，他才50多歲，到時沒有父母管束、家庭羈絆，再犯率仍高達五成以上。

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性侵 暴力犯罪 長榮

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